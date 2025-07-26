محافظ الغربية:الإذاعة شريك وطني فاعل في دعم الوعي المجتمعي والتنمية

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور ياسر غياتي مدير إذاعة وسط الدلتا، بمناسبة مرور 43 عامًا على انطلاق بث الإذاعة من مدينة طنطا، والتي تُعد واحدة من أقدم وأهم الإذاعات الإقليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، في إطار دعم محافظة الغربية للمنصات الإعلامية الوطنية، جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد عوف .

دعم محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به إذاعة وسط الدلتا في خدمة قضايا المجتمع، مشددًا على أن الإعلام المحلي يُمثل أحد الروافد الحيوية في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما يُعد شريكًا فاعلًا في دعم جهود التنمية وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المحافظات.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره العميق للتاريخ العريق الذي تحمله إذاعة وسط الدلتا، ولما قدمته من محتوى إعلامي هادف ومتنوع على مدار أكثر من أربعة عقود، مؤكداً أنها كانت ولا تزال منبرًا يعكس نبض الشارع في دلتا مصر، ويسهم بفاعلية في تشكيل الرأي العام المحلي من خلال معالجات إعلامية تراعي خصوصية البيئة الثقافية والاجتماعية للمواطنين.

الإذاعة والتلفزيون

وشدد محافظ الغربية على حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، بما يسهم في دعم الرسالة الإعلامية الإيجابية، ويُعزز من الارتباط بين المواطن والإعلام القريب من واقعه.

كما أشاد بالدور التنموي والتوعوي الذي تضطلع به الإذاعة من خلال برامجها المتخصصة، مؤكدًا أن رسالتها الإعلامية تتكامل مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز الانتماء والهوية.

وفي ختام اللقاء، نقل الدكتور ياسر غياتي شكر وتقدير رئيس الإذاعة المصرية للواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مشيدًا بدعمه المتواصل لوسائل الإعلام المحلية وتقديره لدورها المجتمعي، وقام بإهدائه درع إذاعة وسط الدلتا تكريمًا لجهوده في دعم الإعلام الإقليمي وتواصله المستمر مع قضايا المواطن.

البث الرسمي

جدير بالذكر أن إذاعة وسط الدلتا بدأت بثها الرسمي في يوليو عام 1982 من مقرها بمدينة طنطا، وتغطي محافظات الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، دمياط، والشرقية، وقد تميزت على مدار تاريخها بتقديم محتوى محلي متخصص يعكس احتياجات المواطنين ويُبرز الجهود التنموية في قلب الدلتا، كما أسهمت في تخريج نخبة من كبار الإعلاميين المصريين.