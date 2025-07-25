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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجد آل الجابر بعد إحلاله وتوسعته بجهود ذاتية ..صور

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، مسجد “آل الجابر” بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا، عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة الشاملة التي نُفذت بالكامل من خلال الجهود الذاتية لأهالي القرية، وبتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، على مساحة بلغت 800 متر مربع، ليُشكّل المسجد صرحًا معماريًا وإيمانيًا متميزًا يعكس وعي المجتمع وحرصه على دعم دور العبادة،جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الاوقاف ، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال الافتتاح أن المشروع يُجسّد نموذجًا مشرفًا للمشاركة المجتمعية، ويعكس قدرة المواطنين على التكاتف والمبادرة لتطوير الخدمات والمرافق الحيوية داخل قراهم، موضحًا أن ما تم تنفيذه يعكس انتماءً حقيقيًا وإرادة جماعية تستحق التقدير.

وأشار المحافظ إلى أن مسجد آل الجابر يُعد من النماذج الفريدة التي جمعت بين جودة التنفيذ وروعة التصميم، لافتًا إلى أن المسجد بات إضافة حقيقية للبنية الدينية والمعمارية داخل القرية، ومركزًا يجمع بين العبادة والعمل الأهلي والخدمة المجتمعية، ويُجسد روح القرية المصرية الأصيلة.

فتح بيوت العبادة 

وشهد المسجد أعمال توسعة شاملة شملت المصلى الرئيسي والمرافق الخدمية، وتم تنفيذها بمعايير إنشائية دقيقة ،حيث جاء المشروع استجابة حقيقية لرغبة الأهالي في بناء مسجد يليق بمكانة قريتهم ويخدم أبناءها على مدار الأجيال.

نموذجًا وطنيًا

وأشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة من أبناء خرسيت الذين قدموا نموذجًا وطنيًا في الإخلاص والمشاركة، وحرصوا على إنجاز المشروع على أعلى مستوى من الجودة دون تحميل الدولة أية أعباء مالية، مشددًا على أن المحافظة تثمّن هذا النموذج وستظل داعمة لكافة المبادرات المجتمعية الجادة، خاصة تلك التي تسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى.

أداء صلاة الجمعة 


و أدى محافظ الغربية صلاة الجمعة داخل المسجد، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وسط مشاركة واسعة من أهالي قرية خرسيت، الذين توافدوا للاحتفال بافتتاح مسجدهم بعد إعادة بنائه وتوسعته. وشهدت الأجواء حالة من الارتياح والاعتزاز بين الأهالي، الذين ثمّنوا حرص المحافظ على مشاركتهم هذه اللحظة المهمة، وتواجده الدائم في قلب القرى، مؤكدين أن دعمه المتواصل يعكس اهتمام المحافظة الحقيقي بالمواطنين في مختلف المواقع.

اخبار محافظ الغربية فتح مسجد خرسيت نائب محافظ الغربية صلاة الجمعة

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