قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجان ترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة تُنهي أعمالها وترفع توصياتها للجهات المُختصة
تعرّف على موعد قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد 2025
عاجل .. شاحنات المساعدات المصرية تبدأ التحرك باتجاه قطاع غزة
الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
رعب في «ترافيرس سيتي».. هجوم داخل متجر بولاية ميشيجان يُسفر عن 11 مصابًا
زي انهارده | ذكرى وفاة «وحش الشاشة» .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فريد شوقي
إخلاء ركاب رحلة للخطوط الجوية الأمريكية بمطار دنفر الدولي .. لهذا السبب
«الجيل» يفتح النار: لن نغيب عن المشهد ومواقفنا ثابتة.. وأمين التنظيم يؤكد: الأحزاب أمام مسئولية وطنية في برلمان 2025
أحمد جعفر: الزمالك يحتاج جناحًا ومهاجمًا.. وهذا اللاعب «صفقة مشاكسة»
جامعة حلوان تخصّص معامل لخدمة طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغبات التنسيق| اعرف أماكنها
شاب يُنهي حياته بـ«قرص الموت» في جرجا بسوهاج .. لهذا السبب
في ذكرى الهدنة.. كيم جونج أون يتعهّد بـ«نصر مُشرّف» ضد الإمبريالية وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم حوشًا في البلينا بسوهاج .. ما السبب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك أحد الأهالي، دون وقوع إصابات بشرية، فيما التهمت النيران محتويات الحوش بالكامل قبل السيطرة عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث جرت السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بحوش مشيد من الطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المدعو "أشرف ر.ع.ا"، 45 عامًا، نجار، ويقيم بذات الناحية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأسفرت التلفيات عن احتراق كمية من البوص والتبن والعروق الخشبية، فيما رجح مالك الحوش أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية بالحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حوادث سوهاج حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة

من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لمنطقة جنوب الصعيد

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء 2025.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لجنوب الصعيد

ترشيحاتنا

هاني رمزي

هاني رمزي بعد أزمة وفاء عامر: «واضح في ناس لسه ميعرفوش هيا مين»

أنغام

بعد أزمتها الصحية .. مدحت العدل يوجّه رسالة دعم لـ «أنغام»

رامي جمال

رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده ويدعو مُتابعيه لحضور حفله في العلمين

بالصور

إطلالة لافتة .. رانيا أبو النصر تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

أصالة
أصالة
أصالة

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد