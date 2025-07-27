حريق يلتهم حوشًا في البلينا بسوهاج .. ما السبب؟

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك أحد الأهالي، دون وقوع إصابات بشرية، فيما التهمت النيران محتويات الحوش بالكامل قبل السيطرة عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث جرت السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بحوش مشيد من الطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، ملك المدعو "أشرف ر.ع.ا"، 45 عامًا، نجار، ويقيم بذات الناحية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

وأسفرت التلفيات عن احتراق كمية من البوص والتبن والعروق الخشبية، فيما رجح مالك الحوش أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية بالحوش، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.