نشوب حريق بصالة شقة سكنية في البلينا بسوهاج

شهد مركز البلينا جنو بمحافظة سوهاج، حريقًا محدودًا اندلع داخل صالة شقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 4 طوابق، دون وقوع إصابات، فيما أتت النيران على بعض محتويات الشقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بصالة شقة سكنية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المنزل.

وبالفحص تبين أن الحريق اندلع بصالة شقة تقع بالطابق الأرضي في منزل مكوَّن من 4 طوابق، ملك المدعو "ممدوح ع.ع.ا"، 55 عامًا، موظف، ويقيم بذات الناحية، وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاثات دون حدوث إصابات بشرية.

ورجح مالك العقار أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا من مفتاح تشغيل مصباح بالصالة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.