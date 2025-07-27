موعد مواجهة مصر وأنجولا في بطولة الأفروباسكت للسيدات

يصطدم المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة بقيادة مديره الفني الإسباني جوليان مارتينيز، بنظيره الأنجولي في ثان لقاءات الفراعنة بالمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا "الأفروباسكت"، المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وكان منتخبنا الوطني قد خسر مساء أمس السبت أمام منتخب كوت ديفوار -صاحب الأرض والجمهور- بنتيجة 75-63، في أولى الجولات.

موعد مباراة مصر وأنجولا ببطولة إفريقيا لسيدات السلة "الأفروباسكت"

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وأنجولا بالمجموعة الأولى من بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة "الأفروباسكت" في تمام السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر لسيدات كرة السلة بالأفروباسكت

وتضم القائمة كل من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر السيد، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

الجهاز الفني لمنتخب سيدات السلة

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، آلاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، علي عبد الباري محلل أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

فيما يترأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

استعداد قوي للبطولة القارية

وكانت سيدات النيل قد فزن بلقب البطولة العربية رقم 14 والتي استضافتها صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 8 يوليو الجاري بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بنتيجة 92-74، لتحتفظ مصر باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه.