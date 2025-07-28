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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| علاج أول حالة أكلازيا بدون جراحة بالمستشفى الجامعي.. والمحافظة تستعد لانتخابات الشيوخ

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، أحداث عديدة أبرزها، المحافظ يبحث إجراءات إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط مدينة قنا، ويؤكد استعداد المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ بغرف عمليات وخطط محكمة، ويشير إلى أن تطوير ميدان المحطة وفقً أعلى المعايير الفنية والهندسية، تكليف الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية، خلفاً للدكتور محمد يوسف، ومستشفيات قنا الجامعية تعالج أول حالة أكلازيا بدون جراحة.

محافظ قنا يبحث إجراءات إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينة 

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، اليوم، لمناقشة إجراءات طرح أعمال إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينة، بما يواكب التطور العمراني المتسارع ويعزز من قدرة أجهزة الطوارئ على الاستجابة الفعالة للحوادث.

وأكد محافظ قنا، أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة لتحديث قطاع الحماية المدنية بالمحافظة، من خلال تطوير المنشآت والمرافق الحيوية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجات المناطق السكنية والتجمعات العمرانية.

بغرف عمليات وخطط محكمة.. قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهمية الحياد التام لكافة الأجهزة التنفيذية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مع التأكيد على مراجعة كافة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وإنشاء غرف عمليات فرعية بكافة الوحدات المحلية تتصل مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب توفير أرقام تليفونية لتسهيل سرعة التواصل.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية التي ستجرى جولتها الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس المقبل، فى إطار التحضيرات الجارية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

محافظ قنا: تطوير ميدان المحطة وفقً أعلى المعايير الفنية والهندسية 

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن مشروع تطوير حديقة وميدان المحطة بمدينة قنا ينفذ وفقا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع بعد تطويره، وأن الميدان يعد نقطة محورية تعكس وجه قنا الحضاري، ما يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة تشمل أعمال الرصف، والتجميل، والإضاءة، والمساحات الخضراء.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ قنا، لمتابعة سير العمل بموقع تطوير حديقة وميدان المحطة بمدينة قنا، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الحيوية.

الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا 

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.

من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.

مستشفيات قنا الجامعية تعالج أول حالة أكلازيا بدون جراحة 

أُعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن نجاح فريق طبي متخصص في علاج حالة نادرة ومعقدة من مرض أكلازيا المريء باستخدام تقنية حديثة تُعرف بـ POEM – Peroral Endoscopic Myotomy، وذلك بدون أي تدخل جراحي تقليدى، في إنجاز يُضاف إلى سجل المستشفى الحافل بالنجاحات الطبية النوعية.

وأضاف منصور، بأن مستشفيات قنا الجامعية تسعى بشكل مستمر إلى إدخال تقنيات جديدة في مجالات المناظير، والجراحات الدقيقة، والعناية الحرجة، بما يخدم رؤية جامعة جنوب الوادي في تقديم رعاية صحية شاملة ومتطورة لأبناء الإقليم، ضمن خطة مستشفيات قنا الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي جنوب الصعيد، من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية.

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