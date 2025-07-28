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شهامة المصريين..أهالي البساتين يحضرون "ونش" لإنقاذ ركاب سيارات حادث الدائري
انقلاب تريلا محملة بالسن على سيارتين ملاكي أعلى الدائري بالبساتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهامة المصريين..أهالي البساتين يحضرون "ونش" لإنقاذ ركاب سيارات حادث الدائري

سيارة نقل انقلبت على سيارتين ملاكي اعلى الطريق بالبساتين
سيارة نقل انقلبت على سيارتين ملاكي اعلى الطريق بالبساتين
أحمد مهدي

في لافتة انسانية وشهامة من المصريين احضر أهالي البساتين ونش الي الطريق الدائري للمساعدة في رفع سيارة نقل انقلبت على سيارتين ملاكي اعلى الطريق بالبساتين.

وحاول الأهالي انقاذ ركاب السيارات الملاكي بعد انقلاب السيارة النقل عليهم وتحطم السيارات تماما جراء سقوط الحمولة وجسم السيارة النقل عليهم واحتجاز الركاب بداخلهم.

فيما شهد الطريق الدائري في البساتين بالقاهرة حادث مروع حيث انقلبت سيارة تريلا محملة بالسن على سيارتين ملاكي باتجاه المنيب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في البساتين.

على الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة تريلا محملة بالطوب السن على سيارتين ملاكي على الطريق الدائري.

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