شهامة المصريين..أهالي البساتين يحضرون "ونش" لإنقاذ ركاب سيارات حادث الدائري

في لافتة انسانية وشهامة من المصريين احضر أهالي البساتين ونش الي الطريق الدائري للمساعدة في رفع سيارة نقل انقلبت على سيارتين ملاكي اعلى الطريق بالبساتين.

وحاول الأهالي انقاذ ركاب السيارات الملاكي بعد انقلاب السيارة النقل عليهم وتحطم السيارات تماما جراء سقوط الحمولة وجسم السيارة النقل عليهم واحتجاز الركاب بداخلهم.

فيما شهد الطريق الدائري في البساتين بالقاهرة حادث مروع حيث انقلبت سيارة تريلا محملة بالسن على سيارتين ملاكي باتجاه المنيب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي افاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري في البساتين.

على الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة تريلا محملة بالطوب السن على سيارتين ملاكي على الطريق الدائري.