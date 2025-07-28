تنامي الحركة السياحية.. مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم 14 رحلة طيران دولية، معظمها قادمة من الدول الأوروبية، ضمن جدول تشغيل أسبوعي يشمل 184 رحلة جوية تصل إلى المطار من السبت حتى الجمعة المقبل، بزيادة قدرها 9 رحلات عن الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التزايد في عدد الرحلات في ظل الارتفاع المستمر في نسب الإشغال السياحي بفنادق مرسى علم، حيث تواصل المدينة جذب أعداد كبيرة من السائحين الراغبين في قضاء عطلتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتعمل السلطات داخل المطار على تسهيل إجراءات دخول السائحين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة، تمهيدًا لنقلهم إلى مقار إقامتهم في الفنادق السياحية المنتشرة بالمدينة.

وحسب جداول التشغيل، تستقبل صالات مطار مرسى علم، اليوم، 14 رحلة دولية، من بينها 3 رحلات قادمة من التشيك، ورحلة واحدة من سلوفاكيا، ورحلتين من النمسا و2 من ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل هذا الأسبوع 176 رحلة دولية من 15 دولة، أبرزها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، في مؤشر واضح على تنامي الحركة السياحية الوافدة للمدينة الساحلية.