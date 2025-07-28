الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي

وافقت إدارة الأهلي علي انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى فريق قاسم باشا التركي ،بناء على العرض الذي تلقاه النادي في مؤخرا.

وقام محمد يوسف المدير الرياضي بعرض الأمر علي محمود الخطيب رئيس النادي والذي طلب موافقة جوزيه ريبيرو المدير الفني والذي وافق بدوره.

ويقوم أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتنج حاليا بالتفاوض مع مسئولي قاسم باشا للتوصل لاتفاق حول القيمة المالية خاصة أن كوكا يتبقى في تعاقده مع الأهلي موسم واحد فقط، وشهدت الساعات الماضية إتفاق مبدئي علي انتقال اللاعب مقابل حصول الأهلي علي 800 الف دولار كاش بجانب التفاوض حاليا علي نسبة إعادة البيع والامتيازات المالية.

ويقوم حاليا كوكا بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحصول علي تأشيرة دخول تركيا بهدف الخضوع للكشف الطبي بمجرد إنتهاء المفاوضات بين كافة الأطراف، فيما ينتظر الأهلي تحويل مبلغ 7.5 مليون دولار من كلومبوس كرو الأمريكي بعد إجتياز الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق للكشف الطبي وتوقيع عقود إنتقاله رسميا .