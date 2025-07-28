شهامة وشطارة الأطباء المصريين.. إنقاذ مواطن فلسطيني مصاب بجلطة حادة بالشريان التاجي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي ، بمركز القلب والجهاز الهضمي ، بمحافظة سوهاج -في إنقاذ مواطن فلسطيني مصاب بجلطة حادة بالشريان التاجي.



وقالت وزارة الصحة والسكان ، استقبل قسم الطوارئ مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة يبلغ من العمر 31 عامًا يقطن محافظة سوهاج منذ خمسة أشهر ويعاني من ألم شديد وحاد في صدره



جلطة حادة بالشريان التاجي

اوضحت وزارة الصحة والسكان ، ، انه بعد توقيع الكشف الطبي عليه تم تشخيص الحالة على أنها جلطة حادة بالشريان التاجي تم نقل المريض فورًا لوحدة القسطرة القلبية وإعطاؤه أدوية السيولة المناسبة ثم إجراء قسطرة عاجلة.

واكدت وزارة الصحة والسكان ،انه تم عمل توسيع للشريان وتركيب دعامة دوائية للشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل ومن ثم استعادة مرور الدم به وإنقاذ المريض، حيث تم نقل المريض للرعاية المركزة CCU لاستكمال باقي الخدمة الطبية والرعاية التمريضية اللازمة.



