مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن كوكا.. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن رحيل أحمد نبيل كوكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مع أم ضد رحيل كوكا عن الأهلي؟".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، عن دخول يبيراميدز في مفاوضات مع كوكا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: "خاص.. بيراميدز دخل في مفاوضات شفوية مع أحمد نبيل كوكا بعدما علموا بانتهاء عقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب لاعب خط وسط النادي الأهلي أحمد نبيل "كوكا" من مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضًا خارجيًا وصفه بـ"المناسب"،، مع رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة .

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "أحمد نبيل كوكا يريد أن يرحل عن الأهلي، ويرى أن لديه فرصة جيدة، والعرض المقدم له مناسب.. يتمنى خوض التجربة ولا يرغب في الانتظار حتى يتقدم به العمر".

وأشار: "المبلغ المعروض حاليًا 750 ألف دولار، لكن الأهلي يحاول زيادته إلى مليون أو مليون و250 ألف دولار بإضافة بعض الامتيازات".

وختم : "كوكا يمتلك مرونة فنية كبيرة داخل الملعب، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز، مشيرًا إلى أنه شارك كثيرًا كظهير أيسر، رغم أن مركزه المفضل هو وسط الملعب.