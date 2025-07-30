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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
قسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني، مضيفا أن مصر تريد فتح المعابر البرية الخمسة لضمان دخول المساعدات لغزة.

وأشار وزير الخارجية في تصريحات لفضائية "العربية" أن مصر تجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار في غزة فورا، وتضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار، موضحا أن العلاقات المصرية الأمريكية قوية وصلبة واستراتيجية.

وقال عبد العاطي إن 70% من المساعدات التي دخلت غزة سابقا كانت مصرية، وأن إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح وما يحدث في غزة يفوق الخيال، لافتا إلى وجود تغير جوهري في الرأي العام العالمي ضد انتهاكات إسرائيل.

وأوضح أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر خطوة شجاعة، مشيرًا إلى أن مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي الأمن في غزة.

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