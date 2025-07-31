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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني يعزز الاستقرار

المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن
المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، على الأهمية البالغة لمجلس الشيوخ كأحد الغرفتين التشريعتين في مصر، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره.

وشدد "الجمل" في بيان له اليوم، على أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل رسالة دعم قوية لمؤسسات الدولة، وتجسد إرادة جماعية في الحفاظ على استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء، مؤكدًا أن هذه المشاركة ليست فقط حقًا دستوريًا، بل مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع دون تردد.

وقال الجمل، إن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم الحياة السياسية والتشريعية، من خلال تقديم الرأي المتعمق والمتخصص حول مشروعات القوانين والقضايا الاستراتيجية، بما يضمن إصدار تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مجلس الشيوخ يعزز مبدأ الحوار المجتمعي ويمنح مساحة لصوت الخبراء وأصحاب الرؤى المتخصصة، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في عملية بناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في انتخاب أعضاء المجلس تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات والمسؤوليات الوطنية.

واختتم المهندس ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ ليست فقط ممارسة ديمقراطية، بل رسالة واضحة بأن الشعب المصري مستمر في دعم مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

مجلس الشيوخ المهندس ميشيل الجمل مؤسسات الدولة مسيرة البناء الحياة السياسية

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