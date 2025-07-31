قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق مكتب عمل العلمين وجبران يوجه بتوفير البديل المناسب

وزير العمل خلال زيارته المفاجئة
وزير العمل خلال زيارته المفاجئة

قام محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس ، بزيارة مفاجئة إلى مكتبي عمل تراخيص الأجانب بمدينة الضبعة ،والعلمين بمحافظة مطروح ، لمتابعة سير العمل .. وخلال تفقده مكتب عمل العلمين وجه بغلقه وسرعة توفير بديل له بشكل عاجل ليتناسب مع الهوية البصرية للوزارة .

وفي مكتب عمل الضبعة حَثّ الوزير جميع العاملين فيه على بَذّل المزيد من الجهود لتوفير خدمات متكاملة للعمالة الأجنبية في المنطقة، خاصةً مع مشروع الضبعة النووية،وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص العمل ، وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى خدمات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

كما تَفقدّ قطعة أرض مُخصصة للتوسع في تعدد الأنشطة للمكتب..ووجه الوزير بالمزيد من التطوير ،في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" لتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، داخل مديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات لتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم ، تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على أهمية "مكتب عمل الضبعة"، تزامنًا مع ما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الشركات العاملة في مشروع الضبعة النووية ، ومعرفة إحتياجاتها من العِمالة الماهرة والمُدربة، وتوفيرها ، وكذلك التعاون في مجالات التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية،وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع..

وزير العمل محمد جبران مكتب الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد