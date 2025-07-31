أشرف زكي: مرحبا بأي موهبة حقيقية في نقابة المهن التمثيلية

حل الفنان أشرف زكي ومجموعة من مواهب المعهد العالي للفنون المسرحية، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقال أشرف زكي :" انا بلعب دورين وأنا أستاذ في معهد الفنون المسرحية وأنا نقيب المهن التمثيلية ".



وتابع أشرف زكي :" النقابة تضم خريجين المعاهد الفنية المتخصصة وغيرهم من الفنانين ليسوا خريجي المعاهد الفنية المتخصصة ".

واكمل اشرف زكي :" مرحبا بأي موهبة حقيقية في نقابة المهن التمثيلية وأنا مش واخد أي موقف عدائي من أي موهبة لم تدرس في المعاهد الفنية المتخصصة ".



ولفت اشرف زكي :" في مرة كنت معزوم على مسرحية وعاجبني ممثل وهو الفنان حمزة العيلي وسالته انت موقفك إيه من النقابة وقالي أنا مش عضو وقلت له تقابلني في النقابة عشان أنت هتبقى عضو نقابة ".

