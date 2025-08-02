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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المحكمة الرياضية أصدرت تحديثا جديدا.. ما مصير قضية بيراميدز ضد الأهلي؟

بيراميدز
بيراميدز
أحمد أيمن

في تطور جديد لقضية نادي بيراميدز ضد الأهلي، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) تحديثًا يخص جلسات الاستماع المتعلقة بقضايا النزاع. 

القضية تتعلق بمطالبة نادي بيراميدز بسحب لقب الدوري المصري الممتاز الذي حصل عليه الأهلي بفارق نقطتين، وذلك بداعي عدم خصم 3 نقاط من الأهلي نتيجة عدم حضوره لمباراة القمة ضد الزمالك.

أزمة لقب الدوري المصري 

شهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

لجأ بيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية مطالباً بإعادة خصم 3 نقاط من الأهلي، على خلفية أزمة مباراة القمة الأخيرة وانسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك فى الجولة الـ 14، وهي المباراة التي لم يحضرها الأحمر فى 11 مارس الماضي.

ما مصير الثلاث نقاط؟

جدير بالذكر أن لجنة التظلمات في الكرة المصرية قد دعمت قرار رابطة الاندية المصرية بشأن الاكتفاء فقط بخصم 3 نقاط من النادي الاهلي وذلك بعد قرار عدم خوض مواجهة نادي الزمالك في بطولة الدوري.

ولم يتم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بسبب الانسحاب من لقاء القمة وذلك حسب اللوائح التي تم وضعها قبل انطلاق البطولة المحلية من جانب رابطة الأندية المصرية.

وكان النادي الأهلي قد رفض لعب مواجهة نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري، وذلك بسبب عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمواجهة وتراجع اتحاد الكرة ورابطة الأندية عن هذا الاتفاق بشكل غريب قبل انطلاق مواجهة القمة.

يذكر أن النادي الأهلي قد حصد لقب الدوري المصري في النسخة الماضية، وذلك بعد صراع شرس مع بيراميدز.

تطورات قضية بيراميدز 

أعلنت المحكمة الرياضية عن تشكيل هيئة تحكيم خاصة للنظر في القضية، حيث ستقوم بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالشكاوى المقدمة. تأمل الهيئة في الوصول إلى قرار واضح خلال الجلسة الأولى، والتي تم تحديد موعدها في 28 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن دعوى نادي بيراميدز ما زالت في قائمة الدعاوى المنظورة، حيث تم إضافة 4 قضايا جديدة في التحديث الأخير. سيتم النظر في هذه القضايا في الجلسات القادمة، إلا أن قضية بيراميدز غابت عن قضايا الشهر الجاري.

ستظل الأضواء مسلطة على المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وما ستسفر عنه من قرارات في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحدد مصير دوري الموسم الماضي.

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