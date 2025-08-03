ترامب يعين مقدمة برامج تليفزيونية في منصب قضائي رفيع.. تفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في أحد أبرز المنصب القضائية، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها دونالد ترامب إلى إدارته.

ووفق التقارير الإعلامية ؛ فتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويشار إلي بيرو عُينت في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية.

من هي جانين بيرو ذات الأصول اللبنانية؟



وولدت جنين لأبوين من لبنان، هاجرا إلى نيويورك في شبابهما.

واشتهرت بيرو بتقديم برنامج القاضية جانين بيرو بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج العدالة مع القاضية جانين على قناة فوكس نيوز على مدى 11 عاماً، كما شاركت في تقديم برنامج الخمسة على القناة نفسها، قبل أن تتفرغ لمنصبها القضائي المؤقت