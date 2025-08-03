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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صعود سريع.. لامين يامال يتصدر قائمة أغلى نجوم كرة القدم في العالم| ما القصة؟

لامين يامال
لامين يامال
أمينة الدسوقي

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، جذب الأنظار عالميا، ليس فقط بسبب أدائه المذهل مع ناديه ومنتخب بلاده، بل أيضا من خلال قفزة هائلة في قيمته السوقية، التي جعلته رسميا أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

أغلى لاعب كرة قدم في العالم

ووفقا لتحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص في تقييم أسعار اللاعبين، تصدر يامال القائمة بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، متفوقا على عدد من أبرز نجوم اللعبة عالميا.

صعود سريع وتألق دولي

انطلق يامال، المولود عام 2007، في مشواره الاحترافي مع الفريق الأول لبرشلونة عام 2023، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية داخل أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة ولم يمض وقت طويل حتى رسخ أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

كما أثبت يامال جدارته على المستوى الدولي، عندما لعب دورا محوريا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، ما عزز مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

و مؤخرا، جدد اللاعب عقده مع برشلونة حتى عام 2031، في صفقة تتضمن زيادة كبيرة في راتبه، تزامنا مع بلوغه سن 18 عاما، مما يعكس تمسك النادي بخدماته على المدى الطويل.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

بعد لامين يامال، جاءت أسماء ثلاثة نجوم بقيمة سوقية متساوية بلغت 180 مليون يورو لكل منهم، وهم النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) و الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) و الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

واحتل المركز الخامس البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) بقيمة 170 مليون يورو، يليه أربعة لاعبين بقيمة متساوية بلغت 140 مليون يورو، وهم الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) و الإسباني بيدري (برشلونة) و الألماني فلوريان فيرتز (ليفركوزن) و الإنجليزي جمال موسيالا (بايرن ميونخ)
وفي المركز العاشر جاء لاعب الوسط الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد) بقيمة سوقية بلغت 130 مليون يورو.

مستقبل واعد

بهذا الإنجاز، يثبت لامين يامال أنه لا يمثل فقط حاضر برشلونة، بل أيضًا مستقبله، في وقت تستعد فيه الكرة العالمية لدخول مرحلة جديدة من المنافسة، يقودها جيل شاب من النجوم الواعدين.

لامين يامال النجم الإسباني الشاب لامين يامال برشلونة أغلى لاعب كرة قدم في العالم يامال

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