توجيهات حكومية لتأمين انتخابات الشيوخ 2025 ..نواب: تعكس جدية الدولة في تعزيز المشاركة السياسية.. وتوفير المناخ الآمن يعزز ثقة الناخبين

برلماني: التجهيزات تؤكد حرص الدولة على تقديم نموذج انتخابي يُعزز الثقة في مؤسساتها

برلماني: تأمين انتخابات الشيوخ يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية

برلمانية: المشاركة في الإنتخابات يعطي المجتمع فرصة حقيقية في اختيار ممثليه

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير كل سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر .



ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ محليا يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.



في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بالجهود التي تبذلها الدولة لضمان سير العملية الإنتخابية في سهولة ويسر، مؤكدين أنها تعكس جدية الدولة في تعزيز المشاركة السياسية .





كما دعوا المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والإدلاء بأصواتهم ، للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي.



بداية، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الإسكان بشأن توجيه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير الدعم الكامل لتيسير انتخابات مجلس الشيوخ.

و أوضح " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه التجهيزات تؤكد حرص الدولة على تقديم نموذج انتخابي يُعزز الثقة في مؤسساتها ويشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم.



وشدد عضو النواب على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن دعم العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ،وذلك من خلال تجهيز المقار الانتخابية وتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال الناخبين، ورفع كفاءة المرافق والخدمات المحيطة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان الانضباط وسهولة الحركة يوم التصويت.



من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن توفير الدعم الكامل لتيسير انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها ركيزة أساسية لإنجاح العملية الانتخابية وضمان سيرها في شفافية .

و شددت " سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" على ضرورة توفير المناخ الآمن للناخبين داخل وخارج المقار الانتخابية، للتعزيز من ثقتهم وتشجيعهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم والتي تعتبر أمانة وطنية، لافتة إلى أن عزوف البعض عن المشاركة يُفقد المجتمع فرصة حقيقية في اختيار من يمثله بصدق.

ودعت عضو البرلمان جميع المواطنين بالتوجه غدا إلى مقار اللجان الانتخابية والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق بما يليق بمكانة مصر وتاريخها السياسي.



في سياق متصل،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الإسكان بشأن توجيه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير الدعم الكامل لتيسير انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل خطوة محورية لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة تسهم في تسهيل مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية دون معوقات.

و أشار "يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه

الاستعدادات داخل المدن الجديدة، ستعد عاملًا أساسيًا في دعم سير الانتخابات بسلاسة، لاسيما في ظل الكثافة السكانية المتزايدة بتلك المناطق، ما يعكس حرص الدولة على إنجاح الاستحقاقات الدستورية وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية.