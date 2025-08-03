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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

واجب وطني.. برلمانية تحذر من عزوف المواطنين عن التصويت في الانتخابات

إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
إيرين سعيد، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن توفير الدعم الكامل لتيسير انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها ركيزة أساسية لإنجاح العملية الانتخابية وضمان سيرها في شفافية.

وشددت " سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" على ضرورة توفير المناخ الآمن للناخبين داخل وخارج المقار الانتخابية، للتعزيز من ثقتهم وتشجيعهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم والتي تعتبر أمانة وطنية، لافتة إلى أن عزوف البعض عن المشاركة يُفقد المجتمع فرصة حقيقية في اختيار من يمثله بصدق.

ودعت عضو البرلمان جميع المواطنين بالتوجه غدا إلى مقار اللجان الانتخابية والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق بما يليق بمكانة مصر وتاريخها السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير كل سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر .


ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ محليا  يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.

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