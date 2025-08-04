مراد مكرم يطالب بتخليد ذكرى لطفي لبيب وتحقيق حلمه

طالب الفنان مراد مكرم بتكريم الفنان الراحل لطفي لبيب بطريقة استثنائية، تعكس مشواره الفني الكبير، وحلمه الذي لم يكتمل.

وكتب “مكرم” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “أحسن تقدير للفنان الراحل لطفي لبيب هو شراء حقوق الفيلم اللي كان حلمه يعمله، واللي هو (الكتيبة ٢٦). وإنتاجه”.

وأضاف: “لو اتعمل الفيلم ده، هتكون أعظم تحية لروحه وفنه، وهتفضل ذكراه عايشة وسطنا”.

وكان لطفي لبيب عبّر في أكثر من لقاء عن أمنيته في إخراج فيلم «الكتيبة 26»، الذي ظل مشروعًا مؤجلًا لسنوات طويلة، نظرًا لصعوبات إنتاجية حالت دون تنفيذه.

ورحل عن عالمنا الفنان لطفي لبيب، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه مشوارًا فنيًا حافلًا بالأدوار المميزة التي لامست قلوب الجمهور، وجعلته واحدًا من أبرز نجوم الصف الثاني الذين تركوا بصمتهم بقوة في السينما والدراما المصرية.