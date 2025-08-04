وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، تحت عنوان "التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية"، بمشاركة وزراء الرياضة العرب وكبار المسؤولين والخبراء من 13 دولة عربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المؤتمر يمثل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات القانونية والرياضية، مشيراً إلى أن مصر تولي أهمية لتعزيز منظومة التحكيم الرياضي، وتدعم تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية لترسيخ العدالة والنزاهة في المجال الرياضي.

كما أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في كلمته التي أُلقيت نيابة عنه، أن المؤتمر يناقش مستجدات التحكيم الرياضي في ضوء التطورات الدولية، ويتضمن 6 جلسات علمية يشارك فيها 27 خبيراً، لبحث أبرز التحديات القانونية الحديثة، خاصة التعديلات الأخيرة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

