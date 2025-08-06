بسبب السرعة الزائدة.. نهاية مأساوية لشابين أعلى دائري الهرم

لقى شابان مصرعهما إثر حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تم نقل الجثمانين إلى المشرحة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير ووجود حالتي وفاة أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية يرافقها فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحادث نجم عن انقلاب الدراجة النارية نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة الشابين في الحال.