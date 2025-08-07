قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 عادات يجب التخلي عنها من أجل صحة دماغية أفضل ..ما هما؟

الدماغ
الدماغ
هاجر هانئ

العديد من العادات اليومية البسيطة تُؤثر سلبًا على صحة الدماغ، فمع مرور الوقت، قد تُسبب قلة النوم، والتدخين، وشرب الكحول، وعدم تناول الأطعمة المغذية، وقضاء ساعات في تصفح الإنترنت مشاكل لأدمغتنا، مما يؤدي إلى أمراض مثل الزهايمر، ويؤثر سلبًا على صحتنا الإدراكية.


الدماغ عضوٌ استثنائيٌّ يُساعدك على إنجاز كل مهمةٍ تُوكل إليك، ويُشعرك أيضًا. سواءٌ كنتَ تحلُّ مشكلةً، أو تستمتع، أو تشعر بالسعادة، أو تتذكر أغنيتك المُفضَّلة، فإنَّ العملَ الدؤوبَ الذي يقوم به دماغك وراء الكواليس، يُنظِّم كلَّ لحظة.


مع أن الدماغ بالغ الأهمية، إلا أنه أيضًا العضو الأكثر إهمالًا، إذ قد تغفل عن عاداتك اليومية، مما يؤثر سلبًا على صحة دماغك، بعض هذه العادات، وفقًا للخبراء، شائعة لدرجة أن معظم الأشخاص لا يلاحظونها، ولكنها مع مرور الوقت قد تُضعف قوتك الإدراكية وتؤدي إلى تدهور عقلي، حدد الدكتور جيمي مانيسكالو، عالم الأعصاب الأمريكي، عادات مهمة عليك التخلص منها. 


خمس عادات خفية قد تُلحق الضرر بصحة الدماغ


عدم النوم في الوقت المناسب
النوم مهم جدًا ليس فقط لصحتك الجسدية، بل لصحتك النفسية أيضًا. صرّح مانيسكالكو لموقع "إيتينغ ويل": "النوم ليس مجرد راحة ، بل هو عملية نشطة للغاية، يقوم خلالها دماغك بوظائف حيوية، ومعالجة المشاعر، وتقوية الذاكرة" .

وفقًا للخبراء، يزيد الحرمان المزمن من النوم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، إذ يُعطّل قدرة الدماغ على التخلص من بيتا أميلويد، وهو بروتين سام يتراكم في أدمغة الأشخاص المصابين بهذه الحالة الإدراكية، لحماية صحة الدماغ، يجب أن تحصل على نوم منتظم ومتواصل لمدة سبع إلى ثماني ساعات يوميًا.

سرطان الدماغ


تدخين
يقول مانيسكالكو: "التدخين لا يضرّ بالقلب والرئتين فحسب، بل قد يكون له أيضًا عواقب وخيمة، غالبًا ما تُغفَل، على صحة الدماغ"، يحتوي دخان السجائر على العديد من المواد الكيميائية الضارة، التي يخترق معظمها الحاجز الدموي الدماغي، ويساهم في الإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن في أنسجة الدماغ.
إنها تؤدي بعد ذلك إلى تسريع تحلل الخلايا العصبية والهياكل الداعمة لها، مما يؤدي إلى تغييرات قابلة للقياس في بنية الدماغ ووظيفته، مما يسبب أمراضًا مثل الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.


شرب الكحول
الكحول، حتى بكميات قليلة، يمكن أن يُدمر صحة الدماغ وبنيته تمامًا، فهو يؤدي إلى انخفاض حجم الدماغ، وفقدان المادة الرمادية، وحتى تلف المادة البيضاء، مما يُضعف التواصل داخل الدماغ. ووفقًا للأطباء، يُثبط الكحول الجهاز العصبي المركزي، مما يُبطئ نشاط الدماغ عن طريق إضعاف التواصل بين الخلايا العصبية.


تناول نظام غذائي غير صحي
إن تناول الأطعمة المصنعة وغير الصحية لا يؤثر فقط على تكوين جسمك، بل يؤثر أيضًا بشكل مباشر على قدرتك على تنظيم حالتك المزاجية، والذاكرة، والتركيز، وحتى المرونة العاطفية.
يقول الخبراء إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يساعد دماغك على العمل بشكل أفضل، ولذلك، استهلك المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك، مما يعزز حجم الدماغ ويحمي من التدهور المعرفي.

التهاب الدماغ الخيلي


الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي
رغم أنك قد تعتبرها تسليةً غير ضارة أو وسيلةً مريحةً للبقاء على اتصال، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُغير دماغك وطريقة عمله كليًا. ووفقًا للدكتور مانيسكالكو، فإن معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي تُحفّز وتستغل نظام الدوبامين في دماغك، مما يُسبب عواقب سلبية على صحة دماغك.
يُسبب هذا قلة المادة الرمادية في مناطق الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضبط النفس ومعالجة المكافآت. كما يؤثر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على صحتك النفسية، مسببًا القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة.
المصدر: timesnownews.
 

الدماغ صحة الدماغ النوم التدخين الكحول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

ندي موسي

ندى موسى تحتفل بعيد ميلادها في الساحل الشمالي.. صور

محمد صبحي

أشرف زكي: محمد صبحي يغادر المستشفى حالياً متوجهاً إلى منزله

220 يوم

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 220 يوم.. حقيقة مرض زوج صبا مبارك

بالصور

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة
اضرار القهوة على معدة فارغة

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد