مي سليم تخطفت أنظار جمهورها على الشاطئ

نشرت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وخطفت مي سليم أنظار جمهورها على الشاطي بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستاناً طويلا مشجر بالورود باللون اللبني ليكشف عم جمالها ورشاقتها، مما حازت الصورة على إعجاب وتفاعل متابعيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم، تسريحة الديل الحصان لتتناسب مع إطلالتها.