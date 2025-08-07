قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف
وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. ظهور 3 صفقات جديدة
رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان
حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها
إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق
غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا
تفاصيل وخدمات أول منتجع استشفائي علاجي متكامل في مصر بمحافظة أسوان

جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد محيي محمود، المدير التنفيذي لأحدى الشركات المتخصصة فى الخدمات العلاجية والوفد المرافق له، لاستعراض الخدمات المقدمة في أول منتجع استشفائي علاجي متكامل في جمهورية مصر العربية بمحافظة أسوان، كنموذج ناجح للسياحة العلاجية.

كما تناول الاجتماع سبل دعم وزارة الصحة لهذا المشروع ودراسة إمكانية تكرار التجربة في مناطق سياحية أخرى مثل القاهرة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية من خلال بيئة تشريعية ومناخ استثماري جاذب.

‎وأكد الدكتور محمد الطيب خلال الاجتماع التزام الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بدعم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية.

تحقيق التنمية المستدامة

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في هذا المجال.

‎من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنتجع الاستشفائي العلاجي في أسوان يعمل وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ويُعد نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن المشروع يحظى بدعم الدولة التي ساهمت في إصدار التشريعات اللازمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية، مضيفا أن جميع التصميمات والأعمال المنفذة في المشروع مصرية بنسبة 100%، مما يعكس الاعتماد على الكوادر والخبرات المحلية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد من السائحين الصينيين على المنتجع، مما يبرز جودة الخدمات المقدمة.

وقد تم افتتاح المشروع تجريبيًا في الأول من يناير 2025، ليشكل انطلاقة قوية نحو تعزيز ريادة مصر في السياحة العلاجية والاستشفائية إقليميًا ودوليًا.

‎وناقش الاجتماع إمكانية تكرار هذه التجربة الناجحة في مناطق سياحية أخرى، خاصة في محافظة القاهرة، حيث تمتلك مصر مواقع متميزة مثل المدينة الطبية بمعهد ناصر، والتي تُعد فرصة واعدة لدعم السياحة العلاجية وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

البلوجر شاكر محظور

النيابة تتحرى من البنك المركزي عن حسابات وأرصدة شاكر محظور

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

وفاة 4 حالات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

لبنان

أول رد لبناني على موقف إيران من نزع سلاح حزب الله

مني أركو مناوي

أركو يقيل عددا من مستشاريه ويجمد عضويتهم بحركة جيش تحرير السودان

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

