أخبار التوك شو | مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها.. أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها

قال الإعلامي مصطفى بكري، اوعوا تستهينوا بمصر ولا بجيش مصر، ولكن مصر يمكنها أن تسحق أي عدو، لو قام بالتفكير بالمساس بأمن مصر أو حدودها، أو دفع الفلسطينيين نحو سيناء".

أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد

أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يلزم صاحب المنشأة بتعليق وعرض لوحة الجزاءات امام العمال .

وزير الصحة: مصر تستثمر في البنية التحتية المعلوماتية منذ 2014

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن الدولة المصرية منذ عام 2014 و 2015 والرئيس عبد الفتاح السيسي يستثمر استثمار كبير فيما يخص البنية التحتية المعلوماتية في مصر.

تعرف على تفاصيل حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

قال أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عمليات تدفق المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تواصلت في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث شهد اليوم عبور القافلة العاشرة ضمن سلسلة الإمدادات التي أطلقها الهلال الأحمر المصري تحت اسم "زاد العزة"، والتي بدأت في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

أبرزها قضية مياه النيل.. وزير الإعلام السوداني يكشف أهم ملفات زيارته لمصر

قال خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني، إنّ القضايا التي نوقشت خلال زيارته لمصر تعكس الطبيعة المتجددة للعلاقات بين البلدين، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية إلى عمق اجتماعي وتاريخي مشترك.

بعد حذف قرابة الـ3 مليون فيديو.. اتصالات النواب تشدد على ضرورة وجود ممثل قانوني لمنصة تيك توك

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن المدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» متواجد في القاهرة، وذلك عقب التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كونه المسؤول عن المنصات في إعطاء التراخيص وتقنين أوضاعها، كما أنه مسؤول أيضا عن المحتوى الذي يتم بثه.

شعبة المستوردين: انخفاضات في أسعار بعض السلع بنسب 30%

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن الأسعار في السوق المصرية بدأت بالفعل في الانخفاض بشكل ملحوظ، نافيًا أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بشكل حصري بالتدخلات الحكومية.

الصحة العالمية: الوفيات بسبب الجوع ترتفع في غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الوفيات بسبب الجوع ترتفع في غزة،، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة

أكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والبقية تعاني من مستويات جوع حرجة، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.



أونروا: ندعو إلى إفساح المجال لوكالات الأمم المتحدة لاستئناف نشاطها في غزة

أكدت وكالة أونروا، أنه لا يمكن لأربع نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات في غزة أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.