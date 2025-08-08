قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
أخبار التوك شو | مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها.. أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
قال الإعلامي مصطفى بكري، اوعوا تستهينوا بمصر ولا بجيش مصر، ولكن مصر يمكنها أن تسحق أي عدو، لو قام بالتفكير بالمساس بأمن مصر أو حدودها، أو دفع الفلسطينيين نحو سيناء". 

أجر عادل .. خبر يسر العمال بشأن القانون الجديد
أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يلزم صاحب المنشأة بتعليق وعرض لوحة الجزاءات امام العمال .

وزير الصحة: مصر تستثمر في البنية التحتية المعلوماتية منذ 2014
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان إن الدولة المصرية منذ عام 2014 و 2015 والرئيس عبد الفتاح السيسي يستثمر استثمار كبير فيما يخص البنية التحتية المعلوماتية في مصر.

تعرف على تفاصيل حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

قال أحمد عبد الرازق مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنّ  عمليات تدفق المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تواصلت في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث شهد اليوم عبور القافلة العاشرة ضمن سلسلة الإمدادات التي أطلقها الهلال الأحمر المصري تحت اسم "زاد العزة"، والتي بدأت في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

أبرزها قضية مياه النيل.. وزير الإعلام السوداني يكشف أهم ملفات زيارته لمصر
قال خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني، إنّ القضايا التي نوقشت خلال زيارته لمصر تعكس الطبيعة المتجددة للعلاقات بين البلدين، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية إلى عمق اجتماعي وتاريخي مشترك.

بعد حذف قرابة الـ3 مليون فيديو.. اتصالات النواب تشدد على ضرورة وجود ممثل قانوني لمنصة تيك توك
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن المدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» متواجد في القاهرة، وذلك عقب التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كونه المسؤول عن المنصات في إعطاء التراخيص وتقنين أوضاعها، كما أنه مسؤول أيضا عن المحتوى الذي يتم بثه.

شعبة المستوردين: انخفاضات في أسعار بعض السلع بنسب 30%
أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن الأسعار في السوق المصرية بدأت بالفعل في الانخفاض بشكل ملحوظ، نافيًا أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بشكل حصري بالتدخلات الحكومية.

الصحة العالمية: الوفيات بسبب الجوع ترتفع في غزة
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الوفيات بسبب الجوع ترتفع في غزة،، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل. 

مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة
أكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن ربع سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والبقية تعاني من مستويات جوع حرجة، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل. 


أونروا: ندعو إلى إفساح المجال لوكالات الأمم المتحدة لاستئناف نشاطها في غزة
أكدت وكالة أونروا، أنه لا يمكن لأربع نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات في غزة أن تحل محل استجابة إنسانية منسقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. 

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

احترس.. أعراض شائعة تكشف سرطان الحنجرة

على البحر.. داليا مصطفى تستعرض جمالها

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

