قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام وادي دجلة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يفتقد فريق بيراميدز عدداً من أبرز نجومه في المواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة، بسبب تعدد الإصابات وحالات الإيقاف.

أسباب الغيابات

تشمل قائمة الغائبين:

  • محمد حمدي: يغيب مباراتين للإيقاف بعد طرده في لقاء سيراميكا بالموسم الماضي.
  • محمد الشيبي: موقوف مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سيراميكا.
  • رمضان صبحي: يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة.
  • محمود زلاكة: يخضع للتأهيل من إصابة العضلة الخلفية.
  • عبد الرحمن جودة: يواصل التعافي من إصابة في الرأس تعرض لها قبل أسابيع.


 

قائمة بيراميدز لمباراة الافتتاح

أعلن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، وجاءت كالتالي:


 

  • حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد.
  • خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.
  • خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي “دونجا” – مهند لاشين – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو.
  • خط الهجوم: دودو الجباس – يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي.

يدخل بيراميدز اللقاء وسط غيابات مؤثرة، ما يفرض على الجهاز الفني إيجاد حلول بديلة لتعويض النقص، خاصة في الخط الهجومي وصناعة اللعب. ورغم ذلك، يعوّل الفريق على خبرة لاعبيه الدوليين وقدرتهم على حسم المواجهة وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري


 

بيراميدز دوري نايل الشيبي رمضان صبحي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً

ترشيحاتنا

بيراميدز

قائمة بيراميدز في مواجهة وادي دجلة بالدوري

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 7-8-2025

خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

بالصور

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد