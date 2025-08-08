غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام وادي دجلة

يفتقد فريق بيراميدز عدداً من أبرز نجومه في المواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة، بسبب تعدد الإصابات وحالات الإيقاف.

أسباب الغيابات

تشمل قائمة الغائبين:

محمد حمدي: يغيب مباراتين للإيقاف بعد طرده في لقاء سيراميكا بالموسم الماضي.

محمد الشيبي: موقوف مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سيراميكا.

رمضان صبحي: يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة.

محمود زلاكة: يخضع للتأهيل من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الرحمن جودة: يواصل التعافي من إصابة في الرأس تعرض لها قبل أسابيع.





قائمة بيراميدز لمباراة الافتتاح

أعلن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمود عبد العاطي “دونجا” – مهند لاشين – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس – يوسف أوباما – فيستون ماييلي – مروان حمدي.

يدخل بيراميدز اللقاء وسط غيابات مؤثرة، ما يفرض على الجهاز الفني إيجاد حلول بديلة لتعويض النقص، خاصة في الخط الهجومي وصناعة اللعب. ورغم ذلك، يعوّل الفريق على خبرة لاعبيه الدوليين وقدرتهم على حسم المواجهة وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري



