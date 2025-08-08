قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
160 الف جنيه شهرياً.. وظائف خالية بالإمارات لتلك الفئات
محمد كيلاني: الرسول اختار الأيسر دائمًا ونهى عن التشدد في العبادة
الليلة.. المصري يصطدم بالاتحاد في لقاء جماهيري خاص ببرج العرب في الدوري

المصري
المصري
ياسمين تيسير

يلتقي في التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري، على  استاد برج العرب فى مواجهة قوية في افتتاح مشوار الدوري المصري الممتاز .

يحمل اللقاء طابعًا جماهيريًا خاصًا وأهمية كبيرة للطرفين في بداية الموسم الجديد.

يدخل المصري، بقيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، اللقاء بطموحات كبيرة بعد سوق انتقالات نشط دعم خلاله الفريق بصفقتين هما  عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

يضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي أمامه هدفًا واضحًا وهو المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة وعدم الاكتفاء بدور الحصان الأسود.

على الجانب الآخر، يظهر الاتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفني أحمد سامي، الذي أعاد ترتيب أوراق الفريق خلال فترة الإعداد، مع إبرام صفقات وُصفت بأنها من العيار الثقيل في سوق الانتقالات، أبرزها التعاقد مع يوسف نادر ومحمد توني ومحمد كناريا وسامادو وجون ايبوكا ونور علاء ومحمود جنش ومحمود عجيب وإسحاق سافيور، وأحمد محمود الذي تمت استعارته من نادي الزمالك وهى عناصر   تزيد من تنوع الخيارات الهجومية والدفاعية.

يدخل الاتحاد اللقاء مدعومًا بحماس جماهيره التي تنتظر رؤية فريقها بشكل جديد وقادر على تقديم موسم قوي.

المباراة تمثل اختبارًا مبكرًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق بداية مثالية تمنحه الثقة في الأسابيع الأولى من المسابقة، في ظل ترقب جماهيري كبير لرؤية الصفقات الجديدة ومدى انسجامها مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى رغبة المدربين في فرض أسلوبهما التكتيكي مبكرًا.

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

فرح حفل زفاف شاب السرطان

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد مصر

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة وأهم الأعمال فيه.. عليك بهذه الأمور قبل الصلاة

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

ياسمين صبري

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

