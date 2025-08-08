الليلة.. المصري يصطدم بالاتحاد في لقاء جماهيري خاص ببرج العرب في الدوري

يلتقي في التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري، على استاد برج العرب فى مواجهة قوية في افتتاح مشوار الدوري المصري الممتاز .

يحمل اللقاء طابعًا جماهيريًا خاصًا وأهمية كبيرة للطرفين في بداية الموسم الجديد.

يدخل المصري، بقيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، اللقاء بطموحات كبيرة بعد سوق انتقالات نشط دعم خلاله الفريق بصفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

يضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي أمامه هدفًا واضحًا وهو المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة وعدم الاكتفاء بدور الحصان الأسود.

على الجانب الآخر، يظهر الاتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفني أحمد سامي، الذي أعاد ترتيب أوراق الفريق خلال فترة الإعداد، مع إبرام صفقات وُصفت بأنها من العيار الثقيل في سوق الانتقالات، أبرزها التعاقد مع يوسف نادر ومحمد توني ومحمد كناريا وسامادو وجون ايبوكا ونور علاء ومحمود جنش ومحمود عجيب وإسحاق سافيور، وأحمد محمود الذي تمت استعارته من نادي الزمالك وهى عناصر تزيد من تنوع الخيارات الهجومية والدفاعية.

يدخل الاتحاد اللقاء مدعومًا بحماس جماهيره التي تنتظر رؤية فريقها بشكل جديد وقادر على تقديم موسم قوي.

المباراة تمثل اختبارًا مبكرًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق بداية مثالية تمنحه الثقة في الأسابيع الأولى من المسابقة، في ظل ترقب جماهيري كبير لرؤية الصفقات الجديدة ومدى انسجامها مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى رغبة المدربين في فرض أسلوبهما التكتيكي مبكرًا.