من يقود الهجوم؟.. تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة في انطلاقة الدوري

يحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة على استاد السلام في افتتاح بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة

ومن المقرر إقامة مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

تشكيل بيراميدز ضد وادي دجلة المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق، محمود مرعي، أسامة جلال، كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي، أحمد عاطف، بلاتي توريه.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، إيفرتون.

ويسعى بيراميدز المتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي الي تحقيق الفوز من اجل المنافسة من الجولة الاولى على لقب بطولة الدوري بعد ان ظل منافسا الاهلي حتي الامتار الاخيرة الموسم الماضي.

فيما يحاول وادي دجلة العائد لدوري الاضواء والشهرة الظهور بشكلٍ قوي من الجولة الاولي وتقديم مباراة تؤكد أحقيته بالتواجد بين الكبار.