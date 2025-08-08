المؤتمر: قرار احتلال غزة جريمة دولية مكتملة الأركان ويجب محاسبة الاحتلال على جرائمه

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل هو تعبير فج عن منطق الغطرسة والهيمنة، ومحاولة مكشوفة لتقنين جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل الذين يسحقون يوميا تحت آلة بطش لا تفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ.

وأوضح فرحات أن ما يحدث اليوم في غزة هو حرب شاملة ضد الوجود الفلسطيني، تستهدف الإنسان قبل الأرض، وتمتد إلى الذاكرة قبل الجغرافيا، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بعمليات عسكرية محدودة بل بهندسة قسرية للواقع، هدفها تفريغ الأرض من سكانها وإعادة تشكيل الواقع بالقوة، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب تحركا دوليا عاجلا، لا مجرد بيانات إدانة باهتة لا توقف نزيف الدم ولا تحمي الأبرياء.

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر الموقف المصري الرسمي الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية، مؤكدا أن البيان المصري لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل صوت ضمير الأمة، ورسالة واضحة بأن مصر ترفض تمامًا هذا النهج الاحتلالي ولن تتخلى عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رغم تعقيدات المشهد وتحدياته.

وأشار فرحات إلى أن ما يجري في غزة يمثل لحظة مفصلية في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، وامتحانا قاسيا لمصداقية منظومة القانون الدولي، التي تتآكل تحت وطأة ازدواجية المعايير، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم لا يمكن تبريره، بل يرقى إلى درجة التواطؤ مع الجاني.

وشدد على أن ما تحاول إسرائيل فرضه بالقوة لن يتحول إلى واقع دائم، لأن الحقوق لا تمحى بالقصف أو بالتجويع، بل تتجذر أكثر في وجدان الشعوب وغزة اليوم ليست مجرد شريط جغرافي ضيق، بل عنوان للصمود ومفتاح لحل أزمة إقليمية أوسع مؤكدا على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في ضمير الأمة، وأن محاولات طي صفحتها بالقوة مصيرها الفشل، داعيا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.