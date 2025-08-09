قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يكشف سر اختفاء الرقم 25 من الزمالك بعد رحيل زيزو
أرقام رسمية عن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب طنطا يثير موجة غضب
ضحايا البطون الخاوية.. جيش الاحتلال يستهدف غزة بالمدفعية والزوارق الحربية
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
جامعة القاهرة تكشف ملابسات وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
النفسية في السما.. خالد الغندور يكشف سبب احتفال جمهور الزمالك
النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو وسط توترات جيوسياسية وتجارية
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما لقرار إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة
الجيش السوداني: متمردو الدعم السريع أعدموا 12 شخصا داخل مستشفى النهود
وظائف شاغرة من وزارة الشباب في شركات و بنك saib لجميع المؤهلات والتخصصات
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

السعال الصباحي
السعال الصباحي
هاجر هانئ

قد يحدث السعال الصباحي بسبب مرض أو حالة صحية أخرى، مثل الحساسية أو الربو ولكن إذا استمر السعال، فقد تحتاج إلى علاج طبي.

السعال هو طريقة جسمك لإزالة المهيجات من الجهاز التنفسي في كثير من الأحيان، لا تكون علامة على حالة طبية خطيرة.

أثناء نومك، يمكن أن يتجمع البلغم والمهيجات الأخرى في الرئة والحلق، عندما تصبح نشطا في الصباح، يبدأ البلغم في التفكك وقد يؤدي إلى نوبة سعال.

يعرف السعال الذي ينتج البلغم باسم السعال الرطب أو السعال المنتج، إذا لم ينتج البلغم، يطلق عليه السعال الجاف أو السعال غير المنتج، يمكن أن تساعدك معرفة النوع الذي لديك على تضييق السبب.

علاج السعال الصباحي

يعتمد علاج السعال على السبب.

سيرغب الطبيب في علاج أي مشكلة صحية كامنة تسبب السعال طويل الأجل (المستمر)، قد تكون هناك محفزات أو أنشطة تجعل أعراض السعال المستمر أسوأ.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف أعراض السعال:

ابق رطبا جيدا - من المهم شرب الكثير من الماء، إذا كنت تعاني من حالة صحية حالية، استشر طبيبك حول كمية المياه المناسبة لك.

استرح وتجنب النشاط القوي حتى تختفي الأعراض.

تناول بعض العسل - قد يساعد في تقليل شدة وطول الوقت الذي تعاني فيه من السعال، قد يكون من المفيد تناول ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من العسل قبل 30 دقيقة من وقت النوم، لقد ثبت أنه يساعد الأطفال الذين يعانون من السعال، لكن لا ينبغي أبدا إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرا.

أطعمة تقلل من السعال في فصل الشتاء

أدوية السعال

هناك العديد من علاجات السعال والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للسعال، إنها ليست مفيدة بشكل عام في علاج السعال على المدى القصير، قد يكون لديهم آثار جانبية.

قد تكون أدوية السعال ضارة بالأطفال الصغار، تقول إدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) إنه لا ينبغي إعطاء أدوية السعال والبرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

أمثلة على هذه الأدوية هي:

مثبطات السعال

مضادات الهيستامين

مزيلات الاحتقان

الكحة والسعال الليلي

المضادات الحيوية

ترجع معظم حالات السعال قصيرة الأجل إلى الالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، عادة ما تختفي هذه السعالات من تلقاء نفسها.

المضادات الحيوية لا تساعد في العدوى الفيروسية لأنها لا تقتل الفيروسات، قد تضر المضادات الحيوية في هذه الظروف.


 

المصدر: ‏healthdirect

السعال الصباحي السعال الحساسية الربو علاج السعال الصباحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

والد صغير سوبر ماركت المهندسين

احنا صعايدة وعايزين القصاص.. أول ظهور لأسرة صغير سوبر ماركت المهندسين| فيديو

شيكو بانزا

مدرب الزمالك يعلق على غضب بانزا بعد استبداله

أحمد عبدالعزيز

رفض مصافحته.. أحمد عبد العزيز: أقول للشاب أنت ابني وحقك عليا

ترشيحاتنا

وفاة ربة منزل ونجل شقيقة زوجها

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث مروع بكفر الشيخ

الطفل الغريق

بعد غرقه هو وخاله .. استمرار البحث عن جثمان صغير سقط داخل بحر شبين في المنوفية

ارشيفية

مصرع شخص إثر انهيار بلكونه بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

انقلاب سيارة زيت طعام على طريق الزنكلون بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ملابس صيفية .. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

فيديو

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

اتهام مداهم بغسيل الاموال

65 مليون جنيه … حقيقة اتهام مداهم بغسيل الأموال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد