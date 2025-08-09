كيفية التخلص من السعال الصباحي المزعج بخطوات بسيطة

قد يحدث السعال الصباحي بسبب مرض أو حالة صحية أخرى، مثل الحساسية أو الربو ولكن إذا استمر السعال، فقد تحتاج إلى علاج طبي.

السعال هو طريقة جسمك لإزالة المهيجات من الجهاز التنفسي في كثير من الأحيان، لا تكون علامة على حالة طبية خطيرة.

أثناء نومك، يمكن أن يتجمع البلغم والمهيجات الأخرى في الرئة والحلق، عندما تصبح نشطا في الصباح، يبدأ البلغم في التفكك وقد يؤدي إلى نوبة سعال.

يعرف السعال الذي ينتج البلغم باسم السعال الرطب أو السعال المنتج، إذا لم ينتج البلغم، يطلق عليه السعال الجاف أو السعال غير المنتج، يمكن أن تساعدك معرفة النوع الذي لديك على تضييق السبب.

علاج السعال الصباحي

يعتمد علاج السعال على السبب.

سيرغب الطبيب في علاج أي مشكلة صحية كامنة تسبب السعال طويل الأجل (المستمر)، قد تكون هناك محفزات أو أنشطة تجعل أعراض السعال المستمر أسوأ.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف أعراض السعال:

ابق رطبا جيدا - من المهم شرب الكثير من الماء، إذا كنت تعاني من حالة صحية حالية، استشر طبيبك حول كمية المياه المناسبة لك.

استرح وتجنب النشاط القوي حتى تختفي الأعراض.

تناول بعض العسل - قد يساعد في تقليل شدة وطول الوقت الذي تعاني فيه من السعال، قد يكون من المفيد تناول ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين من العسل قبل 30 دقيقة من وقت النوم، لقد ثبت أنه يساعد الأطفال الذين يعانون من السعال، لكن لا ينبغي أبدا إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرا.

أدوية السعال

هناك العديد من علاجات السعال والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للسعال، إنها ليست مفيدة بشكل عام في علاج السعال على المدى القصير، قد يكون لديهم آثار جانبية.

قد تكون أدوية السعال ضارة بالأطفال الصغار، تقول إدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) إنه لا ينبغي إعطاء أدوية السعال والبرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

أمثلة على هذه الأدوية هي:

مثبطات السعال

مضادات الهيستامين

مزيلات الاحتقان

المضادات الحيوية

ترجع معظم حالات السعال قصيرة الأجل إلى الالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، عادة ما تختفي هذه السعالات من تلقاء نفسها.

المضادات الحيوية لا تساعد في العدوى الفيروسية لأنها لا تقتل الفيروسات، قد تضر المضادات الحيوية في هذه الظروف.





المصدر: ‏healthdirect