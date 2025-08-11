القاهرة الإخبارية: القافلة 12 من المساعدات الإنسانية المصرية تتجه إلى غزة

تتواصل عمليات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، حيث تحركت عشرات الشاحنات نحو معبر كرم أبو سالم، لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

ورصدت كاميرا "القاهرة الإخبارية" اصطفاف وتحرك شاحنات قافلة المساعدات الثانية عشرة التي تحمل مئات الأطنان من المواد الإغاثية.

وأفاد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، عبدالمنعم إبراهيم، أنَّ القافلة تشمل مواد غذائية متنوعة مثل الوجبات المعلبة والبقوليات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الماء والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنَّ الهلال الأحمر المصري يحرص على تنويع سلال المساعدات؛ لتلبية الاحتياجات المختلفة في القطاع.

وأضاف أنَّ القافلة تضم ثلاث شاحنات وقود، بالإضافة إلى ثلاث شاحنات أخرى دخلت أمس، مما يسهم في تخفيف النقص الحاد في الوقود داخل القطاع.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود مصر المتواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان.