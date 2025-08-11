أقيم حفل تخرج دفعة جديدة من معهد القديس يوحنا بسمالوط لدراسة العهد الجديد، في أجواء روحية مبهجة مليانة شكر وفرح.

ألقى قدس القس موسى روفائيل، وكيل معهدي القديس يوحنا والقديس أثناسيوس، كلمة شكر فيها نيافة الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط، صاحب فكرة المعهد، وكل القائمين على خدمته، ودعا لانضمام شباب جدد لما تتطلبه الدراسة من فكر وحماس.

يهدف المعهد لإعداد دارسين متعمقين في نصوص العهد الجديد بروح الآباء وفكر الكنيسة الأرثوذكسية، ويشمل منهجه نصوص كتابية، مداخل، جغرافيا، لغة يونانية، حقائق إيمانية وكتابية، وفلسفة، مع استضافة محاضرين من كبار الأساتذة.