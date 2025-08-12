تبدأ من 91 ألف ريال.. أسعار جيلي سيتي راي 2025 في السعودية

تقدم جيلي الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها السيارة الرياضية سيتي راي موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متوسطة الحجم، وتأتي هذه السيارة بعدد من الفئات والتجهيزات، بأسعار تبدأ تحديدًا من 91,885 ريال سعودي.

مواصفات جيلي سيتي راي موديل 2025

تعتمد جيلي سيتي راي موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 172 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك.

جيلي سيتي راي موديل 2025

يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بحوالي 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 7.9 ثانية.

جيلي سيتي راي موديل 2025

تضم السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 8 مكبرات، كاميرا خلفية، واخرى 540 درجة، حساسات ركن، مثبت سرعة، فتحة سقف بانوراما بحسب الفئة، جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة.

جيلي سيتي راي موديل 2025

تحتوي السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 على إضاءة محيطة، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 13.2 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

أسعار جيلي سيتي راي موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة جيلي سيتي راي موديل 2025 بسعر يبدأ من 91,885 ريال سعودي، ويتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 98,785 ريال و 101,085 ريال سعودي.