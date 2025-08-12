قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر ياسمين مذكر مش مؤنث .. بدل العقوبة اتنين وتلاتة تنتظره
تربية نوعية وآداب.. بشرى لطلاب علمي علوم نظام حديث في الكليات تنسيق المرحلة الثالثة
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق Maco mini PC لمنافسة أبل.. أصغر جهاز كمبيوتر مكتبي

أجهزة الكمبيوتر
أجهزة الكمبيوتر
لمياء الياسين

أطلقت شركة Aoostar رسميًا سلسلة أجهزة الكمبيوتر الصغيرة Maco، بهيكل من سبائك الألومنيوم المصقول بتقنية CNC.

ويتوفر الجهاز Maco الآن على منصات التجارة الإلكترونية، ويتميز بتصميم أنيق يشبه جهاز Mac Mini من Apple ، ولكنه يتميز بأسعار وأداء تنافسيين.

مواصفات جهاز Aoostar Maco Mini PC
 

يتميز جهاز Maco mini PC بهيكل متين من سبائك الألومنيوم المُشَكَّل باستخدام الحاسب الآلي (CNC)، بتصميم سلس وخالٍ من الثقوب. 

ويبلغ عرضه 13 سم، وعمقه 15 سم، وارتفاعه 5.5 سم، ويزن 0.66 كجم فقط. وعلى الرغم من صغر حجمه، يتميز Maco بأداء مذهل، مدعومًا بنظام التبريد "Glacier 4.0". يجمع هذا الحل بين غرفة بخار بمساحة 5600 مم² ومروحة توربينية عالية الكفاءة، مما يضمن بقاء النظام باردًا حتى في ظل أحمال العمل الشاقة.

ميزات جهاز Maco

ويتوفر جهاز Maco بمعالجي AMD Ryzen 7 H 255 وRyzen 7 Pro 8845HS. يتميز معالج Ryzen 7 H 255 بثماني أنوية، وستة عشر خيط معالجة، وتردد معزز يصل إلى 4.9 جيجاهرتز. وبُني المعالج بتقنية 4 نانومتر من TSMC، مما يوفر تحسينًا بنسبة 32% في أداء النواة الواحدة وزيادة بنسبة 15% في أداء الأنوية المتعددة.

ويدعم كلا المعالجين بطاقة رسومات AMD Radeon 780M المدمجة، القائمة على بنية RDNA 3، والتي توفر أداءً بصريًا قويًا للأعمال الإبداعية والألعاب الخفيفة.

ويدعم جهاز Maco mini PC ذاكرة DDR5 ثنائية القناة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة بسرعة 5600 ميجاهرتز، ويتضمن فتحتي M.2 2280 PCIe 4.0 x4 لأقراص NVMe SSD السريعة.

ويتميز بمنفذي USB4، يوفران نطاقًا تردديًا يصل إلى 40 جيجابت في الثانية، ويدعمان إخراج فيديو بدقة 8K، ويتيحان عرض شاشات متعددة بشكل متسلسل.

كما يتضمن النظام واجهة OCuLink، مما يتيح اتصالاً مباشرًا بقاعدة وحدة معالجة الرسومات (GPU dock) للحصول على رسومات عالية الجودة.

مواصفات  جهاز Maco mini PC

للاتصال، يدعم جهاز ماكو شبكات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 ومنفذي إيثرنت 2.5G، مما يضمن اتصالاً شبكيًا موثوقًا وعالي السرعة. تتميز اللوحة الأمامية بمنفذ صوت، ومنفذي USB 3.2 من الجيل الثاني، ومنفذ USB4. 

أما اللوحة الخلفية، فتتضمن منافذ USB4 إضافية، ومنافذ USB 2.0، وHDMI 2.1، وDisplayPort 1.4، ومنفذي إيثرنت.

يتضمن جهاز Maco mini PC قارئ بصمات أصابع بلمسة واحدة مع دعم Windows Hello، مما يعزز الأمان والراحة. يدعم الجهاز ما يصل إلى أربع شاشات في آنٍ واحد، بدقة تصل إلى 8K بتردد 60 هرتز أو 4K بتردد 144 هرتز، مما يجعله مناسبًا لسير العمل الإبداعي والترفيه على حدٍ سواء.

التسعير والتوافر

ويبدأ سعر إصدار Ryzen 7 H 255 من 1,999 يوان (278 دولارًا أمريكيًا) للطراز الأساسي، بينما يبدأ سعر إصدار 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و1 تيرابايت من قرص SSD من 3,099 يوان (431 دولارًا أمريكيًا). أما إصدار Ryzen 7 Pro 8845HS فيبدأ سعره من 2,299 يوان (319 دولارًا أمريكيًا)، مع توفر الإصدار المُحسّن بسعر 3,399 يوان (472 دولارًا أمريكيًا).

