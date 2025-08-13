تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 13 سفينة ومغادرة 14 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم التداول عليها بالميناء 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم "الأربعاء" أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31870 طنًا شملت 14883 طن يوريا، و2254 طن مولاس، و2700 طن علف، و4980 طن كلينكر، و1518 طن أسمنت معبأ، و1000 طن ملح معبأ، و545 طن كحول و3990 طن بضائع متنوعة.

وأضافت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 27061 طنًا شملت 4219 طن حديد، و950 طن خردة، و15563 طن ذرة، و5150 طن سكر، و3909 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1179 طنًا.

وأشارت إلى أنه بلغت حركة الصادر من الحاويات 1155 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 338 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3126 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77764 طنًا.

ولفتت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغ 36676 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 أطنان من القمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5144 حركة.