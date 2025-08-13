"طبعوا الأسئلة وجهزوا اللجان".. آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية استعداداتها النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025

حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا من إجراءات طباعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 وتظريفها ، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان ، وتوزيع المهام على رؤساء اللجان و المراقبين والملاحظين ، وإعداد كشوف المناداه

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يدخل الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس أرقام جلوس الدور الأول .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

تنطلق امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة رسميا يوم السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025

إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

تستمر امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة حتى 23 أغسطس 2025

وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 تبدأ جميع امتحانات الفترة الصباحية من 9 صباحاً

تبدأ جميع امتحانات الفترة الصباحية من 9 صباحاً تعقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 وفقا للجدول المعتمد من وزير التعليم والمعلن على صفحة الوزارة على فيس بوك

وفقا للجدول المعتمد من وزير التعليم والمعلن على صفحة الوزارة على فيس بوك أبرز الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة هم الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وهنا يحصل الطالب على 50% فقط من الدرجة الفعلية

الطالب الذي أجل امتحانات الدور الأول للدور الثاني لظروف قهرية قبلتها الوزارة سوف يدخل امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة بالدرجة الفعلية للمادة الدراسية وليس بنصفها

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. عدد الطلاب الممتحنين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية

ومن جانبها .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا