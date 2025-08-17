قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل شخصين وإصابة آخرين في انهيار أرضي بمومباي بسبب الأمطار الغزيرة
أجمل دعاء تقوله الصبح .. يريح بالك ويشرح صدرك
زفة تتحول إلى مأتم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مأساوي بالأقصر
ترامب يدعو زعماء أوروبيين للقاء زيلينسكي غدا في البيت الأبيض
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. التيك توكر ليلى أحمد تواجه هذه العقوبة
إطلاق أول دبلوم للمعلمين المصريين على أنشطة التعلم الياباني «توكاتسو»
بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025
تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟
الصور الأولى لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وظائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دون أدوية.. 3 نصائح هامة للحفاظ على صحة المعدة في الصيف

نهى هجرس

يُجلب الصيف فاكهةً لذيذة، ولكنه يُسبب أيضًا مشاكل هضمية كالانتفاخ والجفاف، الحفاظ على صحة الأمعاء أمرٌ بالغ الأهمية.

يُضفي فصل الصيف أجواءً من أشعة الشمس والعطلات والفواكه الموسمية اللذيذة، لكنه يُصاحبه أيضًا موجات حرّ وجفاف، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل هضمية كالانتفاخ والحموضة والالتهابات.

تُعدّ صحة الأمعاء مفتاحًا للصحة العامة، والاهتمام بالهضم خلال الصيف ضروري لتجنب الانزعاج. 

إليك نصائح فعّالة للحفاظ على صحة أمعائنا ونشاطها

ترطيب الجسم بطريقة ذكية قليلا

الماء هو أفضل صديق لأمعائنا في الصيف، لكن الأمر لا يقتصر على شرب المزيد، بل يتعلق بالشرب بذكاء، شرب الماء الدافئ صباحًا يُحسّن الهضم، بينما يُساعد ماء جوز الهند والمشروبات المُنقوعة المُزيلة للسموم على الحفاظ على توازن الإلكتروليتات، تجنب الإفراط في المشروبات الباردة، لأنها قد تُبطئ عملية الهضم وتُسبب الانتفاخ، كما يُمكن لشاي الأعشاب مثل النعناع والشمر أن يكون منعشًا ويدعم صحة الأمعاء.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الموسمية 

يُقدّم الصيف تشكيلةً متنوعةً من المنتجات المُرطّبة والغنية بالألياف التي تُعزّز صحة الأمعاء بشكل طبيعي، البطيخ والخيار والبابايا والمانجو غنيةٌ بالإنزيمات والألياف التي تُساعد على الهضم وتمنع الإمساك، تُضيف الأطعمة المُخمّرة، مثل اللبن الرائب واللبن الرائب، بروبيوتيك مُفيدًا، مُقوّيةً بكتيريا الأمعاء ومُحسّنةً للهضم. 

تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة جدًا 

قد تُهيّج الأمعاء، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، بدلًا من ذلك، تناول وجبات خفيفة ومُنعشة، مثل السلطات والأطباق التي تحتوي على الزبادي والحبوب الكاملة، تُسهّل البراعم والعدس والخضراوات المطبوخة قليلًا عملية الهضم، كما أنها تُوفّر العناصر الغذائية الأساسية.

المصدر times of india

مشاكل هضمية الانتفاخ الحموضة الماء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

