دون أدوية.. 3 نصائح هامة للحفاظ على صحة المعدة في الصيف

يُجلب الصيف فاكهةً لذيذة، ولكنه يُسبب أيضًا مشاكل هضمية كالانتفاخ والجفاف، الحفاظ على صحة الأمعاء أمرٌ بالغ الأهمية.

يُضفي فصل الصيف أجواءً من أشعة الشمس والعطلات والفواكه الموسمية اللذيذة، لكنه يُصاحبه أيضًا موجات حرّ وجفاف، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل هضمية كالانتفاخ والحموضة والالتهابات.

تُعدّ صحة الأمعاء مفتاحًا للصحة العامة، والاهتمام بالهضم خلال الصيف ضروري لتجنب الانزعاج.

إليك نصائح فعّالة للحفاظ على صحة أمعائنا ونشاطها

ترطيب الجسم بطريقة ذكية قليلا

الماء هو أفضل صديق لأمعائنا في الصيف، لكن الأمر لا يقتصر على شرب المزيد، بل يتعلق بالشرب بذكاء، شرب الماء الدافئ صباحًا يُحسّن الهضم، بينما يُساعد ماء جوز الهند والمشروبات المُنقوعة المُزيلة للسموم على الحفاظ على توازن الإلكتروليتات، تجنب الإفراط في المشروبات الباردة، لأنها قد تُبطئ عملية الهضم وتُسبب الانتفاخ، كما يُمكن لشاي الأعشاب مثل النعناع والشمر أن يكون منعشًا ويدعم صحة الأمعاء.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات الموسمية

يُقدّم الصيف تشكيلةً متنوعةً من المنتجات المُرطّبة والغنية بالألياف التي تُعزّز صحة الأمعاء بشكل طبيعي، البطيخ والخيار والبابايا والمانجو غنيةٌ بالإنزيمات والألياف التي تُساعد على الهضم وتمنع الإمساك، تُضيف الأطعمة المُخمّرة، مثل اللبن الرائب واللبن الرائب، بروبيوتيك مُفيدًا، مُقوّيةً بكتيريا الأمعاء ومُحسّنةً للهضم.

تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية الأطعمة الدهنية والمقلية والحارة جدًا

قد تُهيّج الأمعاء، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، بدلًا من ذلك، تناول وجبات خفيفة ومُنعشة، مثل السلطات والأطباق التي تحتوي على الزبادي والحبوب الكاملة، تُسهّل البراعم والعدس والخضراوات المطبوخة قليلًا عملية الهضم، كما أنها تُوفّر العناصر الغذائية الأساسية.

المصدر times of india