وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
عيب أوي تقولوا بنحبك يا هدى | انفعال نجم الأهلي بسبب زوجة زيزو
توقعوها السبت الجاي | بيان عاجل من الأرصاد
معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد
يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي
مريض عمره 105 أعوام .. تفاصيل عملية جراحية دقيقة ونادرة بمستشفى العجوزة
البيت الأبيض: ترامب لا يريد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا .. وأولويته الدبلوماسية
إنقاذ مولود عمره 3 أيام بمستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة
طليقها وراء الجريمة .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف طفل من والدته بالقليوبية
البيت الأبيض: عقد مؤتمر صحفي بين ترامب وبوتين بعد انتهاء قمة ألاسكا
فتح: الحكومة الإسرائيلية شرعت في تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية
أبو مازن: نؤكد ضرورة تولي فلسطين مسئولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة
توك شو

وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

“المزايدة على الدوري المصري في دعم فلسطين إفلاس”.. هكذا رد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج على من يشكك في الدور المصري الداعم والثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية .

معبر رفح مفتوح من الجانب المصري 

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج، على أن المزايدة على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية إفلاس سياسي وأخلاقي، لافتاً إلى أن عدم المعرفة بواقع الأمور جهل ومعبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة وآلاف الشاحنات مصطفة واسرائيل هي التي تعرقل دخولها للقطاع.


وأكد وزير الخارجية والهجرة خلال حوار تليفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، والمذاع عبر قناة دي إم سي، على أن المزايدين على الدور المصري وما يحدث يشتت الانتباه عن الجرائم الاسرائيلية وعناصر تتبع الجماعة الارهابية تروج الشائعات ضد مصر لتشويه الدور، ولفت إلى أنه تم القبض على بعض مثيري الشعب في محيط السفارات المصرية بالخارج وتسليمهم للجهات الأمنية.


وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، إنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية، وذلك بالتعاون مع الأردن لنشرها في غزة، بسبب وجود فراغ أمني حالي في قطاع غزة.

5 آلاف عنصر شرطي فلسطيي سيتم تدريبهم في مصر 


أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي على أن هناك رؤية واضحة تماما لدى الجانب المصري فيما يتعلق بالترتيبات الامنية واليوم التالي في قطاع غزة ولابد من الاعتماد على الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالترتيبات الامنية في قطاع غزة ما بعد الحرب.


ولفت الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن هناك حوالي 5 آلف عنصر شرطي فلسطيني سيتم تدريبهم في مصر للمشاركة في الإدارة الامنية لغزة بعد الحرب.

مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة


ولفت وزير الخارجية، إلى أن القاهرة ستحتضن مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة وسيتم فيه اعلان رؤية مصر لإدارة القطاع بعد الحرب، مفيدا بأنه تم التفاهم على 15 شخصا تكنوقراط من الشخصيات البارز في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 اشهر، موضحا أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيد التي يتعين أن تدير قطاع غزة جنبا إلى جنب الضفة الغربية.


أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه تم التوصل إلى قوائم واضحة لعناصر الشرطة الفلسطينية التي يتم تدريبها حاليًا في معسكرات مصرية، وذلك بالتعاون مع الأردن لنشرها في غزة، بسبب وجود فراغ أمني حالي في قطاع غزة.

رد مصر على مصطلح “ إسرائيل الكبرى”

أعلنت وزارة الخارجية في بيان رسمي منذ قليل، عن أن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تمثل توجهاً مرفوضاً يتنافى مع خيار السلام ويعكس إصراراً على التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الوزارة، وفقا للبيان، الجانب الإسرائيلي بتقديم إيضاحات عاجلة حول هذه التصريحات، مؤكدة أن تبني مثل هذه الأطروحات يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب الشرق الأوسط.

وشددت مصر على أن السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل يتمثل في العودة الجادة إلى طاولة المفاوضات، ووقف الحرب على قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 

