النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي سياسيا.. والتأثير أهم من العدد

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية أثبتت حضورًا قويًا في كل الاستحقاقات الدستورية، وآخرها في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث كانت دائمًا في الصفوف الأولى، داعمة للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت "سلامة"، في تصريحات لها اليوم، أن الدستور حدد نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بألا تقل عن 10%، وهي النسبة التي تحققت بالفعل بوجود 20 سيدة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مع توقع زيادة النسبة من خلال تعيينات الرئيس، كما حدث في مجلس الشيوخ عام 2020 عندما وصلت النسبة إلى 14%.

وأضافت أن تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي وصل إلى 27% (162 مقعدًا)، وهي نسبة غير مسبوقة في التاريخ البرلماني المصري، مقارنة بـ2% فقط في برلمان 2005 و1.4% في 2012، معتبرة هذه المرحلة "العصر الذهبي للمرأة المصرية".

وشددت أمل سلامة على أن التأثير الحقيقي للمرأة في البرلمان لا يقاس بالعدد فقط، وإنما بالكفاءة والحضور الفعّال، مؤكدة أن جميع النائبات الحاليات يتمتعن بالتميز في مجالاتهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.