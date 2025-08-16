قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يكشف سبب عدم تلقي بوتين لأسئلة الصحفيين في قمة ألسكا
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة
احتفالات وبكاء في آنفيلد.. جماهير ليفربول تكرم جوتا بأداء رائع
شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة
Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات
سقط من الدور الثالث.. مصرع شاب بإحدى قرى الدقهلية
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
توك شو

غسيل أقدام الزوج.. سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح

علاقات
علاقات
عادل نصار

أكدت الإعلامية سناء منصور أنها ترفض أن تغسل أرجل الزوج، لكن لو حماتى مريضة ممكن فليه لأ؟!، موضحة أنه لو الزوج أو أى حد مريض لازم نعمل كل اللى نقدر عليه مافيش حاجة إسمها إهانة وكرامة وكبرياء".

وشددت سناء منصور خلال تقديم برنامج "ست ستات" المذاع على قناة "DMC"، على أنها لن تقوم بغسل أرجل زوجها فى الحياة العادية وهو بصحة جيدة، متسائلة :"أغسلها ليه يعنى؟"، أما إذا كان مريضا فلا مانع من ذلك، فردت الإعلامية شريهان أبو الحسن :"أنا أغسلها عادى جدا".

تابعت سناء منصور:"ممكن أدى جوزى احترام وحب وأصونه وابقى سند ليه فى الحياة، ويبقى كل حاجة فى حياتى بس من غير ما أغسل رجليه".

وتقدم حلقات برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، كل من الإعلاميات سالى شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طه زكى وسناء منصور.

ويقدم البرنامج يوم السبت من كل أسبوع الإعلامية سالى شاهين ويوم الأحد الإعلامية نهى عبدالعزيز، فيما تقدم البرنامج يوم الاثنين الإعلامية شريهان أبو الحسن وفى يوم الثلاثاء الإعلامية آية جمال الدين، أما يوم الأربعاء فتقدم البرنامج الإعلامية جاسمين طه زكى ويوم الخميس الإعلامية سناء منصور، وفى يوم الجمعة تقدم المذيعات الست الحلقة ليتناقشن فى موضوع مهم من وجهة نظر كل واحدة منهن.


 

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التى تخاطب وتهم الشارع المصرى، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التى تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التى تواجه المجتمع.

سناء منصور الحماه قدم الزوج

