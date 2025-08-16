ضربة الشمس.. قاتل صامت في موسم الحر| ما القصة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى مستويات قياسية، يتعرض الكثيرون إلي ضربة الشمس قد تتسبب بفقدان الوعي، او تلف الأعضاء الحيوية، بل والموت في بعض الحالات.

الموت بضربة الشمس

تعد ضربة الشمس أحد أخطر المضاعفات المرتبطة بالتعرض الطويل لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبينما يرى كثيرون في الصيف فرصة للتنزه وقضاء الوقت في الهواء الطلق، فإن الواقع الصحي قد يكون على النقيض تماما.

القاتل الخفي يبدأ في دقائق

وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ضربة الشمس يمكن أن تبدأ خلال عشر دقائق فقط من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة ويشرح الخبراء أن هذه الحالة تحدث نتيجة فشل الجسم في تبريد نفسه، ما يؤدي إلى ارتفاع مفرط في درجة حرارة الجسم، قد يصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

في الدقيقة الأولى من التعرض، تبدأ الغدد العرقية بإفراز العرق كاستجابة طبيعية لتبريد الجسم ولكن، كما يشير الدكتور زاكاري شليدر من كلية الصحة العامة في جامعة إنديانا، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الرطوبة العالية والحرارة الشديدة تحدّ من فعالية هذه الآلية، فيبدأ الجسم بفقدان السوائل بمعدل يفوق قدرته على التعويض.

الجسم يبدأ بفقد السيطرة

بعد دقيقتين، في ظل حرارة شديدة، يتبخر العرق سريعا ويبدأ الجسم بعملية تُعرف بـ"توسع الأوعية الدموية" في محاولة لإبقاء الحرارة تحت السيطرة لكن مع استمرار التعرض، يبدأ الضغط على الدورة الدموية.

وتوضح الدكتورة كريستي صهيونتز، من مركز هاكنساك ميريديان الطبي، أن تدفق الدم يعاد توجيهه من الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب إلى الجلد، ما يؤدي إلى تسارع في نبضات القلب وانخفاض ضغط الدم، مصحوبا بأعراض كالدوخة والارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء.

هذا التغير في توزيع الدم يعرف بـ"تضيق الأوعية"، ويُعد من المحفزات الأولية التي قد تؤدي إلى فشل في أعضاء الجسم الحيوية، كما تنبه مراكز السيطرة على الأمراض.

في الحالات الشديدة، يمكن أن تموت الأنسجة العضلية، مما يؤدي إلى تسرب شوارد وبروتينات إلى مجرى الدم، مسببة اضطرابات في نبض القلب ونوبات وتلف كلوي، وقد تنتهي الحالة بسكتة قلبية.

الأطفال وكبار السن في دائرة الخطر

وتعد فئات معينة أكثر عرضة للخطر، لا سيما الأطفال الذين لا يمتلكون عددا كافيا من الغدد العرقية لتبريد أجسامهم، وكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

أعراض ضربة الشمس والتعامل السريع معها

من أبرز أعراض الإصابة بضربة الشمس:

صداع حاد

تعب شديد

دوار أو فقدان للوعي

غثيان وقيء

تسارع في نبضات القلب

احمرار في الجلد وجفافه

في حالة ظهور الأعراض، يُوصى بالتعامل الفوري عبر:

نقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل

جعله يستلقي مع رفع الجزء العلوي من الجسم

استخدام مناشف باردة على الرقبة والجبين

إعطائه كميات كبيرة من الماء

الاتصال بالطوارئ إن استمرت الأعراض أو تدهورت الحالة

الوقاية خير من العلاج

يوصي الأطباء بتجنب الخروج في أوقات الذروة (من 11 صباحا حتى 4 مساءً)، ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، شرب الماء باستمرار، وعدم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارات حتى لبضع دقائق.