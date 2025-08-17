قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
دعوى قضائية ضد Otter.ai بتهمة التسجيل السري للمحادثات الخاصة دون إذن

احمد الشريف

تواجه شركة Otter.ai، المتخصصة في خدمات النسخ الصوتي بـ الذكاء الاصطناعي، دعوى قضائية فيدرالية تسعى للحصول على صفة الدعوى الجماعية، تتهمها بتسجيل المحادثات الخاصة بشكل "مخادع وسري" واستخدامها لتدريب أنظمتها دون الحصول على إذن من المشاركين.

 الدعوى، التي رُفعت يوم الجمعة في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كاليفورنيا الشمالية، يقدّمها جاستن بروير من مدينة سان جاسينتو بولاية كاليفورنيا، الذي قال إن خصوصيته "انتهكت بشكل جسيم" بعدما اكتشف أن أوتر سجلت محادثة سرية دون علمه.

خلفية حول الخدمة محل النزاع

تعتمد الشركة على خدمة Otter Notebook، التي تُقدّم نسخًا فوريًا لاجتماعات Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams، لكنها بحسب الدعوى لا تطلب افتراضيًا موافقة المشاركين على التسجيل، ولا تُخطرهم بأن هذه التسجيلات تُستخدم لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

مخالفة قوانين الخصوصية والتنصت

تقول الدعوى إن الممارسات الحالية تنتهك قوانين الخصوصية والتنصت الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا، وتُفيد بأن أوتر تستغل المحادثات "لتحقيق مكاسب مالية" دون علم أو إذن المشاركين. حتى الآن، لم تُعلّق الشركة ولا الفريق القانوني للمدعي على القضية.

سياسة الخصوصية والجدل حول الموافقة

تشير سياسة الخصوصية لدى أوتر إلى أنها تحصل على "إذن صريح" من المستخدمين عند تحديد خيار يسمح بمشاركة محادثاتهم مع أوتر وأطراف ثالثة لأغراض التدريب وتحسين المنتج. 

لكن الدعوى تزعم أن كثيرًا من المستخدمين يتم خداعهم وأن الخدمة تُسجّل وتستخدم محادثات دون موافقة حقيقية.

انتقادات سابقة ومخاوف دولية

تزايدت الشكوك مؤخرًا حول ممارسات أوتر في الخصوصية مع اتساع استخدامها عالميًا، إذ تقول الشركة إن 25 مليون شخص استخدموا أدواتها التي نسخت أكثر من مليار اجتماع منذ تأسيسها عام 2016.

في حادثة لافتة، ذكر باحث في الذكاء الاصطناعي أن أوتر سجلت اجتماعًا عبر Zoom مع مستثمرين وأرسلت له نسخة من محادثة خاصة تمت بعد مغادرته الاجتماع، وهو ما أدى إلى إفشال صفقة.

كما أشار مراسل Politico في الصين إلى استخدام الخدمة خلال مقابلة مع ناشط من الإيغور، ليكتشف أن بيانات المستخدمين تُشارك مع أطراف ثالثة، ما أثار مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى نسخ محادثات حساسة. الشركة نفت مشاركة أي بيانات مع حكومات أجنبية أو أجهزة إنفاذ القانون.

على Reddit، اشتكى مستخدمون من انضمام أداة Otter Notetaker إلى الاجتماعات تلقائيًا عند ربطها بتقويمات العمل، وتسجيل المحادثات دون إذن مسبق.

إشكالية الموافقة المسبقة

تؤكد الدعوى أن الخدمة قد تنضم تلقائيًا إلى اجتماعات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams بمجرد أن يكون المضيف مستخدمًا لدى أوتر، دون أن يطلب النظام موافقة صريحة من باقي المشاركين. 

وتضيف: "ما فعلته أوتر هو استخدام مساعد الاجتماعات الخاص بها لتسجيل ونسخ واستخدام محتوى المحادثات دون موافقة واعية من الأعضاء".

التشكيك في آلية إخفاء الهوية

تقول الشركة إنها تقوم بعملية "إزالة الهوية" للبيانات قبل استخدامها في أنظمة التعلم الآلي لتحسين ميزة التعرف على الكلام.

لكن الدعوى تثير مخاوف بشأن فعالية هذه العملية، وتؤكد أن أوتر لا تقدم أي تفسير علني لآلية إزالة الهوية، مضيفة أن العملية "لا تزيل المعلومات السرية ولا تضمن إخفاء هوية المتحدثين".

