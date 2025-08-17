المقبرة الحية .. فاعلية ثقافية بـ متحف شرم الشيخ

ينظم متحف شرم الشيخ فاعلية ثقافية بعنوان“المقبرة الحية” ،اليوم الأحد يشاهد فيها الزوار تجربة فريدة لإبداعات الأطفال من البرنامج الصيفي “رحلة إلى الحياة الأخرى”، بما في ذلك الرسومات الجدارية، المومياوات، التوابيت، والمراكب الفرعونية.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن في نهاية الفعالية، سيتم توزيع هدايا تذكارية على جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي تقديرًا لالتزامهم وإبداعهم.

متحف شرم الشيخ



المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.