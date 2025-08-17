قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا يخضع لفحوصات طبية بعد تعرّضه لوعكة صحية في ستاد القاهرة
أستاذ تمويل واستثمار: الرئيس السيسي يهمه شعور المواطن بانخفاض الأسعار |فيديو
جمال حمزة: الزمالك سيكون شرسًا هجوميًا.. والتعادل مع المقاولون «مُتوقع»
البيت الأبيض يرد بسخرية على تقرير بشأن وثائق سرية عن قمة ألاسكا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس
لم أعتزل الفن.. مشيرة إسماعيل: الحجاب ليس عائقًا أمام تقديم أعمال ناجحة | خاص
أحمد بلال: جماهيرية الزمالك تمنحه الأفضلية في الدوري
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
استبعاد للشناوي في الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل
إعلام إسرائيلي: الوسطاء يعدّون "إطارًا جديدًا لصفقة جزئية" بشأن غزة
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

المقبرة الحية .. فاعلية ثقافية بـ متحف شرم الشيخ

محمد الاسكندرانى

ينظم متحف شرم الشيخ فاعلية ثقافية بعنوان“المقبرة الحية” ،اليوم الأحد يشاهد فيها الزوار تجربة فريدة لإبداعات الأطفال من البرنامج الصيفي “رحلة إلى الحياة الأخرى”، بما في ذلك الرسومات الجدارية، المومياوات، التوابيت، والمراكب الفرعونية.


أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن في نهاية الفعالية، سيتم توزيع هدايا تذكارية على جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي تقديرًا لالتزامهم وإبداعهم.

متحف شرم الشيخ


المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

ومن أبرز تلك القطع؛ قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة (حتحور) رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

