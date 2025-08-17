جمال حمزة: الزمالك سيكون شرسًا هجوميًا.. والتعادل مع المقاولون «مُتوقع»

أكد جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن تعادل الأبيض أمام المقاولون العرب ليس مؤشراً على أي شيء.

وقال حمزة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "تعادل الزمالك مع المقاولون العرب ليس محبطًا، وما زال مبكرًا للغاية الحديث عن صراع الدوري".

وأضاف: "الزمالك بحاجة إلى الوقت من أجل انسجام لاعبي الفريق والصفقات الجديدة، وهناك مؤشرات إيجابية بشأن التدعيمات التي أبرمها الفريق".

وتابع: "الزمالك سيكون شرسًا في الناحية الهجومية، ويانيك فيريرا يحتاج إلى وقت لمعرفة إمكانيات لاعبيه جيدًا".

واستكمل: "التكتل الدفاعي الذي اعتمده المقاولون العرب صعب مهمة الزمالك، على عكس لقاء سيراميكا كليوباترا الماضي".

وأكمل: "أداء الزمالك سيتطور مع الوقت، وكل ما يحتاجه الفريق هو وجود انسجام بين لاعبيه".