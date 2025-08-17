قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
ياسمين القصاص

كشف تقرير إعلامي أمريكي عن واقعة مثيرة تتعلق بالتحضيرات لقمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث عثر على وثائق سرية في طابعة داخل أحد فنادق أنكوراج بولاية ألاسكا.

وبحسب ما أوردته شبكة الإذاعة الأمريكية "NPR"، فقد تم العثور على ثماني صفحات من الوثائق التحضيرية يوم الجمعة، وذلك داخل مركز الأعمال في فندق "كابتن كوك".

 وتشير الشبكة إلى أن الوثائق احتوت على معلومات دقيقة، من بينها جدول مفصل لأماكن الاجتماعات، وتحديد غرف اللقاءات، بالإضافة إلى أسماء مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية وأرقام هواتفهم، وقائمة طعام مأدبة الغداء، إلى جانب سير ذاتية مختصرة وصور للمشاركين في القمة.

ورغم ما بدا من حساسية محتوى الوثائق، قوبل التقرير بسخرية من جانب الإدارة الأمريكية، حيث وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح لقناة "ABC News"، ما نشرته "NPR" بأنه "أمر مثير للسخرية".

 وقالت في بيان رسمي: "من المضحك أن تقوم NPR بنشر قائمة طعام متعددة الصفحات وتعتبرها اختراقا أمنيا. 

ولهذا السبب، لم يعد أحد يأخذ مثل هذا النوع من ما يسمى (الصحافة الاستقصائية) على محمل الجد، وقد توقف دعمها من أموال دافعي الضرائب، وذلك بفضل الرئيس ترامب".

نجاحات لـ قمة ألاسكا 

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن قمة ألاسكا لم تسفر عن اختراقات سياسية أو نتائج ملموسة في الملفات العالقة بين البلدين، إلا أنها نجحت في ترسيخ نفسها كحدث رمزي عالمي مهم، فغياب التقدم لم يكن فقط مؤشرا على محدودية القدرة على حل القضايا الخلافية، بل عكس أيضا استعداد الطرفين لاستكشاف آفاق جديدة في العلاقات الأمريكية–الروسية.

ويرى عدد من المحللين السياسيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرج من القمة بمكسب رمزي على الأقل، إذ ظهر على الأراضي الأمريكية في مشهد يوحي بالتكريم والاحترام، في وقت حاول فيه الرئيس ترامب أن يقجم نفسه كزعيم قادر على بناء قنوات حوار مع الكرملين، في مرحلة سياسية حساسة تسبق الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وسوف نرصد لكم عشرة مشاهد بارزة في القمة، والتي جاءت كالتالي: 

 استقبال ملكي

حظي بوتين باستقبال غير تقليدي، شمل السجاد الأحمر وعرضا جويا بمقاتلات "F-22" وقاذفات "B-2"، ما اعتبرته بعض الصحف الأميركية "احتفاءا يليق بحليف لا بخصم".

جولة داخل “الوحش”

في لفتة رمزية، ركب ترامب وبوتين معا سيارة الليموزين الرئاسية الشهيرة "The Beast"، ما عكس دفئًا غير مألوف في العلاقة.

ساعات مغلقة

استمرت المحادثات نحو ثلاث ساعات بمشاركة كبار المساعدين، لكن البيان الختامي لم يتضمن تفاصيل عملية بشأن الحرب في أوكرانيا.

مؤتمر صحفي مقتضب

أعقب القمة مؤتمر صحفي لم يتجاوز 15 دقيقة، خالٍ من أسئلة الصحفيين، ما أثار شكوكا حول شفافية اللقاء.

غياب التزامات ملموسة

رغم وصف ترامب المباحثات بأنها "مثمرة للغاية"، لم يُعلن عن أي وقف لإطلاق النار أو تفاهم سياسي جديد.

 شرط بوتين

شدد الرئيس الروسي على أن أي تسوية لا بد أن تعالج "الهواجس الأمنية لروسيا"، وفي مقدمتها استبعاد أوكرانيا من حلف الناتو.

رسائل ضمنية

ترامب اعتبر اللقاء "فرصة لفتح صفحة جديدة"، بينما وصفه منتقدون بأنه "مسرحية سياسية" منحت بوتين مساحة للتلميع.

بداية محتملة

قال بوتين إن ما جرى يمثل "نقطة انطلاق" يمكن البناء عليها لمحادثات عملية لاحقة.

ارتباك أوروبي

في المقابل، أبدى الحلفاء الغربيون قلقا، معتبرين أن ترامب منح موسكو حضورا دوليا دون مقابل سياسي واضح.

ومن الهبوط إلى ركوب السيارة الرئاسية، بدت القمة أقرب إلى عرض مسرحي محكم ركز على الرمزية أكثر من المضمون.

