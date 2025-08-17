قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
"العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد حزب العدل دعمه الكامل للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين بقطاع غزة إلى بعض الدول، وعلى دول العالم المحبة للسلام دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث تجري دولة الاحتلال الإسرائيلي مشاورات مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف المهندس أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الموقف المصري الرافض لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يأتي إيمانًا من القيادة السياسية المصرية بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وحرصًا على التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.  

وشدد مساعد رئيس حزب العدل، على أهمية الدعوة التي أطلقتها مصر لجميع دول العالم المحبة للسلام لدعم الحق الفلسطيني وعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وحذرت من المسئولية التاريخية والقانونية التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

