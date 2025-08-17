"العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد حزب العدل دعمه الكامل للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين بقطاع غزة إلى بعض الدول، وعلى دول العالم المحبة للسلام دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث تجري دولة الاحتلال الإسرائيلي مشاورات مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف المهندس أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الموقف المصري الرافض لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، يأتي إيمانًا من القيادة السياسية المصرية بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وحرصًا على التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد مساعد رئيس حزب العدل، على أهمية الدعوة التي أطلقتها مصر لجميع دول العالم المحبة للسلام لدعم الحق الفلسطيني وعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وحذرت من المسئولية التاريخية والقانونية التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء.