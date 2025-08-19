أيمن الرمادي: الزمالك في فترتي كان يمتلك أفضل لاعبي الدوري المصري

أكد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن فترة تواجده بنادي الزمالك كان الفريق يمتلك الأفضل من اللاعبين في مصر .

وقال الرمادي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: إسكواد الزمالك خلال فترة تواجدي كان به افضل لاعبين في مصر ولم يكن ضعيف مثلما تداول.

وأضاف: الزمالك كان يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز بخلاف الجناح الأيمن، فأتعجب من وصف هذا الاسكواد بالضعيفوواصل: اسكواد بيراميدز اعلى من اسكواد الأندية الأخرى ولكن ليس افضل من اسكواد نادي الزمالك، والزمالك يمتلك نجوم في كل المراكز.