قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية
أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس الوقوع فيها
إعادة الرهائن وسراح الأسرى.. المبعوث الأمريكي «ويتكوف» : الحرب في غزة يجب أن تتوقف
أمير هشام: بيان وزارة الإسكان «مُصيبة سودا».. وننتظر رد الزمالك لتوضيح الأمور
من لم يصل الفجر اليوم .. حل واحد يُنجيّه من 20 مصيبة مُحققة
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التظلمات تعود للمشهد .. قانون تقنين وضع اليد يمنح مهلة أخيرة للمُخالفين

اراضي الدولة
اراضي الدولة
حسن رضوان

في خطوة حاسمة لحماية المال العام ووضع نهاية للتعديات على أراضي الدولة، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون تقنين وضع اليد الجديد".

القانون الجديد جاء ليضع ضوابط صارمة ومحظورات واضحة لمنع استغلال أراضي الدولة بطريقة غير قانونية، وضمان جدية كل من يتقدم بطلب لتقنين وضع اليد، في ظل حرص الدولة على استعادة حقوقها ومحاسبة المُخالفين دون تهاون.

وبحسب المادة الثامنة من القانون، يُحظر على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض الذي تم تخصيصها له، كما يُمنع تمامًا أي تصرف أو تعامل عليها — جزئيًا أو كليًا — قبل سداد كامل الثمن. وأي عقد يتم بالمخالفة لتلك القواعد يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا ويفسخ تلقائيًا دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي.

كما شمل القانون معالجة واضحة للطلبات السابقة التي لم يُبتّ فيها بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث تُحال تلقائيًا إلى اللجان الجديدة التي يشكلها القانون الحالي للنظر فيها وفقًا لضوابط محددة، دون تحميل أصحابها رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا سبق سدادها.

ومنح القانون فرصة جديدة لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم سابقًا أو لم تنقضِ مهلة التظلم الخاصة بها، إذ يمكنهم التقدم بتظلماتهم خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء المنظمة.

القانون الجديد ألغى العمل بقانون 144 لسنة 2017، وألزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشره بالجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به رسميًا بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

ويأتي هذا التشريع في إطار سعي الدولة المصرية إلى إغلاق ملف التعديات وتقنين الأوضاع وفق رؤية قانونية عادلة ومنظمة، تضمن الحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق التوازن بين الحقوق المشروعة للمواطنين وهيبة الدولة وسيادة القانون.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أراضي الدولة حماية المال العام نهاية للتعديات إجراءات التصرف أملاك الدولة الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

محمد الشناوي

مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

ترشيحاتنا

خطوات بسيطة للاستمرارية على نظام الرجيم

مفاتيح الاستمرار على النظام الغذائي دون حرمان .. نصائح ذهبية

ما هو القولون التقرحي؟

القولون التقرحي.. مرض صامت يُهدّد حياة المريض ويحتاج متابعة دقيقة

طريقة عمل الدقوس

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

بالصور

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود

ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي
ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد